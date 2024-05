Slovenska plezalka sprejela težko odločitev

Športna plezalka Lučka Rakovec je dokončno okrevanje po raku na ščitnici in virusni okužbi želodca postavila na prvo mesto in odpovedala nastop na bližnjih kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu. "Olimpijske igre lahko počakajo."

Lučka Rakovec Foto: Grega Valančič/Sportida Ko se je slovenska reprezentanca v športnem plezanju predstavila pred mesecem dni, je selektor Gorazd Hren razkril imena tekmovalcev in tekmovalk, ki bodo nastopili na olimpijskih kvalifikacijah za Pariz (maja v Šanghaju in junija v Budimpešti). V četverici deklet je bila tudi Lučka Rakovec. Če bo njeno okrevanje po bolezni (rak na ščitnici in virusna okužba želodca) potekalo po načrtih. Odločitev bo njena, je takrat dejal. Rezerva zanjo pa bi bila Lucija Tarkuš.

Dvaindvajsetletna plezalka, ki je pred petimi leti postala evropska prvakinja v težavnosti, je zdaj sprejela odločitev. Na prvo mesto je postavila zdravje. "Sprejela sem težko odločitev," je zapisala na Instagramu. "Po veliko razmisleka in pogovorov sem sklenila, da zaradi zdravstvenih težav še nisem ne fizično ne psihično pripravljena za vrnitev na tekmovanja. Olimpijske igre lahko počakajo. A sem bom vrnila."