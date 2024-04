Luka Potočar, 22-letni slovenski športni plezalec, je po malo slabši lanski sezoni, ko v težavnosti ni bil med najboljšimi desetimi v svetovnem pokalu, odločen, da se letos vrne tja, kjer je že bil. V sezoni 2022 je osvojil svetovni pokal v težavnosti in srebru na svetovnem prvenstvu v težavnosti iz leta 2021 dodal še srebrno kolajno na evropskem prvenstvu. Na začetku sezone je osredotočen na kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu. A še pred kvalifikacijskimi tekmami v Šanghaju maja in Budimpešti junija ga aprila čakata prvi dve tekmi svetovnega pokala na Kitajskem.

Luka Potočar Foto: Grega Valančič Luka, predlani ste bili zmagovalec svetovnega pokala v težavnosti, lanska sezona je bila slabša, letos je olimpijsko leto, čakajo vas olimpijske kvalifikacije. Dva dodatna motiva za še bolj trdo delo?

Ni mi lažje zaradi tega. Tudi lani bi mi ustrezala ena dobra sezona, da bi imel res še boljšo motivacijo. A motiviran sem, da se vrnem. Lani res ni bilo tako dobro kot prejšnja leta, težko je bilo ostati na tako visoki ravni. Jaz bom naredil vse, da se letos vrnem.

Olimpijske kvalifikacije so trenutno glavni fokus?

Da, zagotovo so olimpijske kvalifikacije glavni fokus, a tudi prvi dve tekmi sta zelo pomembni. Zdi se mi odlično, da na prvih tekmah pokažeš dober nastop, dober rezultat in jaz bom to iskal. Da se bom lahko z dobrimi nastopi podal v kvalifikacije.

Olimpijska tekma v kombinaciji ne bo več v vseh treh disciplinah kot pred tremi leti, ampak jo zdaj sestavljajo samo težavnost in balvani. Zagotovo lažje tudi za vas?

Zagotovo je lažje. Meni bi še bolj ustrezalo, če bi bila samo ena, samo težavnost. Upam, da bomo videli samo težavnost oziroma ločene discipline na naslednjih olimpijskih igrah. Ampak zdaj se je treba soočiti s tem, zagotovo pa boljše kot še hitrost prej.

Želja vseh v Sloveniji je, da bi v Parizu videli vse štiri slovenske plezalce in ne samo Janje Garnbret, ki ima nastop že zagotovljen.

Tudi jaz si to želim, da bi se Janji priključili še eno dekle in še dva fanta. Ne bo najlažje. To je cilj vseh, a konkurenca je huda.

Na olimpijske kvalifikacije grejo Anže Peharc, Zan Lovenjak Sudar, Luka Potočar in Martin Bergant. Foto: Grega Valančič/PZS

Mest na igrah je za deset plezalcev in deset plezalk, največ za dva Slovenca in eno Slovenko, močna pa je že konkurenca v slovenski reprezentanci. Na kvalifikacije greste štirje fantje in štiri dekleta. Plezanje v Sloveniji zagotovo ni samo Janja Garnbret. Slovenska reprezentanca je številčna tako v članski kot mladinski vrsti.

Plezanje je v Sloveniji res vse bolj priljubljeno, zagotovo je tudi Janja kriva za to, je največji krivec. Odkar sem jaz v reprezentanci, je kar huda konkurenca. Tudi na tekme se je kar težko uvrstiti. A to je dobra stvar, da lahko že na treningih plezaš z najboljšimi, se lažje primerjaš, veliko se lahko naučiš. To je dobra stvar. Za uvrstitev na olimpijske igre pa bo še pomembnejša mednarodna konkurenca.