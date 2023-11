Pripravljeni na drugačno sezono z različnimi cilji

Slovenska reprezentanca v teku na smučeh bo konec prihodnjega tedna začela novo sezono svetovnega pokala. Pred uvodom v Ruki so danes v Ljubljani članici in člani reprezentance spregovorili o pripravljenosti in ciljih za prihajajočo sezono, v kateri sicer ne bo nobenega večjega tekmovanja. Tekmovalci bodo tako v tej sezoni imeli različne cilje.

"To sezono ne bo nobenega svetovnega prvenstva, zato bo nekoliko drugačna. Tekmovalci bodo najbrž imeli različne cilje. Eden izmed vrhuncev za vse bo novoletna turneja Tour de Ski. Odpotovali bomo tudi v Kanado in ZDA na turnejo, kar bo zanimivo. Zanima nas tudi skupni seštevek svetovnega pokala," je uvodoma na današnji novinarski konferenci dejal glavni trener, Norvežan Ola Vigen Hattestad.

"Na pripravah smo delali dobro, trenirali smo več kot lani. Ravno smo se vrnili s tekem Fis s Finske, kjer je bilo solidno. Sezona bo dolga in skozi njo verjamem, da bomo prikazali nekaj dobrih rezultatov," je še dodal norveški strokovnjak.

Foto: www.alesfevzer.com

Nosilca uspehov v slovenski reprezentanci Eva Urevc in Miha Šimenc bosta skupaj z ostalimi člani sezono začela 24. novembra v Ruki, nato pa pred novoletno turnejo sledijo še tekme v Gällivareju in Östersundu na Švedskem in v Trondheimu na Norveškem. Slednji bo prihodnjo zimo gostil svetovno prvenstvo, zato bo že letošnja tekma služila kot pomembna generalka zanj.

V Ruko bo odpotovala šesterica slovenskih predstavnikov. V ženski konkurenci sta to Urevc in Anja Mandeljc, v moški pa ob Šimencu še Vili Črv, Miha Ličef in Anže Gros.

"Zaenkrat lahko rečem, da še nisem v tisti pravi formi, pa je bil rezultat vseeno soliden, tako da pozitivno naprej," pravi Eva Urevc. Foto: www.alesfevzer.com

Pred prvimi tekmami sezone 2023/24 je slovenska reprezentanca na severu Finske nastopila na tekmah Fis. Tam se je najbolj izkazala Urevc z drugim mestom na 10 km v prostem koraku. Tekme je gostil Muonio.

"Uživam. Zagotovo je nek pritisk, ko še ne veš, kako dobro si delal, saj rabiš neko potrditev. V Muoniu sem na razdalji dobila motivacijo. Že se veselim Ruke, svetovnega pokala in celotne konkurence. Verjamem, da se bo forma s tekme v tekmo stopnjevala. Zaenkrat lahko rečem, da še nisem v tisti pravi formi, pa je bil rezultat vseeno soliden, tako da pozitivno naprej," je povedala Urevčeva in dodala, da je pripravljena na mraz na Finskem: "Že v Muoniu smo imeli nizke temperature, zato smo se malo že privadili na Ruko. S tem se sprijazniš, skušaš biti ogret in to je to. Letos sem zamenjala proizvajalca smuči, dobro sodelujemo, tako da me glede opreme ne skrbi."

Foto: www.alesfevzer.com

"Za enkrat je v redu. Med poletjem je sicer bilo nekaj težav, tudi z zdravjem, tako da je bilo malo ovir, ampak v splošnem smo delali dobro. Te prve tekme so pokazale dobro stanje, a treba za svetovni pokal narediti še korak višje. Lani je bilo kar nekaj pritiska, tudi prej se je to stopnjevalo zaradi Planice. Lani po Planici sem bil psihično utrujen, tako da je letos čisto drugače. Zame je to dobra sezona, ker si lahko vsak postavi svoj cilj, si zamisli svojo tekmo in formo tempira na to. V tej sezoni tako vidim kar veliko priložnosti," pa je dejal Šimenc.

"Ne vem, kaj točno pričakovati od sezone. Vseeno si želim, da se bo poznal kakšen napredek in rada bi bila bolj konstantna." Foto: www.alesfevzer.com

Mandeljc je to poletje trenirala malo drugače kot prejšnja, saj je izpustila nekaj treningov zaradi vojaškega usposabljanja: "Ne vem, kaj točno pričakovati od sezone. Vseeno si želim, da se bo poznal kakšen napredek in rada bi bila bolj konstantna. Ker ni nekega večjega tekmovanja, je cilj bolj usmerjen na skupni seštevek. Upam, da bom ohranila raven, ki sem jo pokazala lani ali jo še celo malo izboljšala."