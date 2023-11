Slovenka je navdušila na pripravljalni tekmi

Pred prvimi tekmami svetovnega pokala v teku na smučeh v letošnji sezoni tekmovalci in tekmovalke formo preizkušajo tudi na FIS-tekmah na severu Evrope. Slovenska reprezentanca se je zbrala na Finskem, kjer so pretekli konec tedna okusili prve tekmovalne občutke, navdušila je Eva Urevc.

V nedeljo sta bili na sporedu preizkušnji na deset kilometrov v prostem koraku s posamičnim štartom. Prvič je tekmovala tudi Eva Urevc, ki je takoj zablestela, saj je zaostala samo za Nemko Victoro Carl, njen zaostanek na drugem mestu je znašal 33,4 sekunde. Tretja je bila Američanka Sophia Laukoli z zaostankom 38,8 sekunde. Anja Mandeljc je z zaostankom dveh minut in šest sekund zasedla 26. mesto.

Izjemno formo nemške reprezentance je z zmago v moški kategoriji potrdil Friederich Moch, ki je zmagal pred rojakom Adianom Sossaujem in Italijanom Davidejem Grazom. Miha Šimenc je bil 27. z zaostankom 59 sekund, Vili Črv 37. z zaostankom minute in 20 sekund, Miha Ličef je bil 43. Zaostal je 13 sekund več, Anže Gros pa je zasedel 66. mesto z zaostankom dve minuti in 41 sekund za zmagovalcem.

Miha Šimenc Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tekmovali so že v petek in soboto

Že v petek je bil najprej na sporedu sprint v klasičnem koraku na 1,4-kilometrski progi. Zmagala sta Norvežan Erik Valnes in Nemka Pia Fink. Edini Slovenec v izločilnih bojih je bil Miha Šimenc, ki je s 25. časom kvalifikacij obstal v četrtfinalu, zasedel pa je končno 20. mesto. Vili Črv je bil 46., Anže Gros pa 51., medtem ko v ženski konkurenci nismo imeli predstavnice.

V soboto so se tekmovalci in tekmovalke pomerili na desetkilometrski razdalji s posamičnim štartom v klasičnem koraku. Zmage sta se razveselila domačin Ilvo Niskanen in Nemka Katharina Hennig. Anja Mandeljc je na 28. mestu zaostala dobre tri minute, Miha Šimenc je bil 30. z zaostankom minute in 42 sekund, Miha Ličef je končal na 46. mestu z zaostankom dveh minut in 23 sekund, Vili Črv je na 53. mestu zaostal tri sekunde manj kot tri minute. Mladi Anže Gros je v izjemni konkurenci zasedel 92. mesto z zaostankom slabih štirih minut, tekmovalo je kar 132 tekačev.

Svetovni pokal se bo začel čez dva tedna v Ruki na Finskem.

