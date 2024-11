Reprezentanca v teku na smučeh prvič na sneg

Pred začetkom tekem svetovnega pokala v teku na smučeh se je na novinarski konferenci predstavila reprezentanca, ki bo v sezoni 2024/25 lovila točke v svetovnem pokalu. Svoje cilje so pred pričetkom sezone predstavili skupaj s strokovnim vodstvom.

V petek se bodo tekači na smučeh odpravili na sneg. Trenerski štab v Skandinavijo odhaja v sredo, tekmovalci bodo tja prispeli v petek z letalom. V Skandinaviji bodo do 10. decembra, iz Bietostoelna bodo odpotovali v Ruko in nato v Lillehammer. Sledi pot v Švico, kmalu bodo prišli že božični prazniki. "V Beitostoelnu ostanemo en teden, nato bo znana ekipa za svetovni pokal. Nejc Štern, Miha Ličef, Miha Šimenc in Anja Mandeljc imajo mesto v ekipi zagotovljeno že zdaj, kasneje bomo morda dodali še koga," je sporočil glavni trener reprezentance v teku na smučeh, Ola Vigen Hattestad.

Vrhunec sezone bo svetovno prvenstvo v Trondheimu. "Tu je seveda Tour de Ski, ki je nenazadnje s Toblachom tudi blizu Slovenije. Priprave na sezono so bile dobre. Mislim, da je vse potekalo gladko, kot smo si želeli. Nekaj težav je bilo, a to je del celotnega procesa, vse skupaj je na koncu uravnoteženo. Zdaj se moramo privaditi na sneg in na tekmovanja na snegu. Na začetku pričakovanja ne bodo visoka, vedno bližje kot bomo božiču, vedno višja pa bodo z moje strani tudi pričakovanja," je še dodal Hattestad.

Svoje misli je pred začetkom sezone strnila tudi Eva Urevc. "Za mano je veliko treninga. Bolj kot lani sem poslušala svoje telo, lahko rečem, da gre zaenkrat vse po načrtu. Imam svoje cilje, ki si jih želim doseči. Sproščeno in z veseljem želim hoditi na tekme, uživati v tem, kar delam. Verjamem, da sem sposobna veliko, česar morda še nisem dokazala niti sama sebi. V vsem skupaj res želim uživati."

"S trenerjem smo skupaj naredili načrt, ki je uspel. Lani je bilo več količine, letos več trpljenja. Bomo videli, kam nas to pripelje. Bolezni je bilo malo, poškodb nič, zato sem kar vesel, kako je vse do zdaj potekalo. Z zanimanjem čakam vstop v sezono," pa je povedal Miha Šimenc.

