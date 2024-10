Anja Mandeljc je ena izmed dveh deklet, ki sta uvrščeni v člansko ekipo A v teku na smučeh in bosta slovensko reprezentanco predstavljali na največjih tekmovanjih. In kaj pričakuje od letošnje sezone?

Nobena skrivnost ni, da v Sloveniji trenutno teku na smučeh ni postlano z rožicami. Sploh po odhodu Anamarije Lampič, ki se je posvetila biatlonu, so rezultati na nekoliko nižji ravni. Ena tistih, ki je prepričana, da v tem garaškem športu lahko nekaj pokaže, je Anja Mandeljc, ki je lani najboljšo uvrstitev dosegla z 28. mestom v kanadskem Canmoru.

Petindvajsetletna tekačica na smučeh nam je uvodoma zaupala, da je s pripravami čez poletje zelo zadovoljna, prav tako ni imela težav z zdravjem ali poškodbami. Vsa reprezentanca je letos v večini trenirala doma in naša sogovornica je prepričana, da imajo doma zelo dobre pogoje za trening. Zdaj že čaka na začetek sezone, predvsem pa upa, da bo zdrava, saj bo le na ta način viden napredek.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Zima bo pokazala svoje

Ji je bilo doma kaj težje trenirati, saj se po navadi tekmovalci na pripravah lažje osredotočajo na trening? "Da, malo več je motečih dejavnikov, to je zagotovo. Sama sem bila zelo osredotočena in sem na ta način ohranila dober fokus. Imeli smo tudi veliko pomoči trenerjev. Imeli smo skupne treninge in pomagali so nam glede prevozov. Pravzaprav ni bilo težav. Meni je bilo všeč, da sem imela čas, da sem lahko šla tudi zase na trening. Šla sem tempo, ki meni ustreza, in mogoče zaradi tega ni bilo toliko prilagajanja. Zdi se mi, da je bilo vse v redu. Bo pa zima pokazala, ali je bilo v redu ali ne," nam je razkrila slovenska tekačica na smučeh.

Foto: Aleš Fevžer

"Res nisem imela težav"

Nekaj treningov so opravili že na snegu, a Mandeljc že od prve minute, ko je stopila na smuči, ni imela nobenih težav. Nekaj malega razlike med rolkami in smučmi je čutila v klasičnem slogu. "Zato sem nekaj več pozornosti namenila tehniki pri klasičnem slogu, da bi vse skupaj čim prej osvojila. Sicer nisem imela res nobenih težav. Opremljevalca imam istega. Zelo zadovoljna sem s smučmi in upam, da bo tako tudi v zadnjem tednu treninga pred sezono."

Cilje za novo sezono si je postavila

V novi sezoni si želi izboljšati uvrstitev v skupnem seštevku svetovnega pokala, prvi cilj pa je, da konča letošnji znameniti Tour de Ski: "To mi je prioriteta. Je pa letos tudi svetovno prvenstvo v Trondheimu. Tam morda ni discipline, ki bi mi bila res pisana na kožo … Vseeno se želim tudi tam izkazati in po tihem upam, da bi se uvrstila med trideseterico."

Ola Vigen Hattestad Foto: Nik Moder/Sportida

Boljšega trenerja ne bi mogli imeti

V slovenski ekipi že nekaj časa trenersko palico vihti Norvežan Ola Vigen Hattestad, nekdaj odličen tekmovalec, med drugim tudi olimpijski prvak. Že večkrat smo od mnogih tekmovalcev na njegov račun slišali same pohvale. Nad njim je navdušena tudi Anja.

"Trenutno ne bi mogli imeti boljšega trenerja. Zato smo si tekmovalci želeli, da trenerska ekipa ostane takšna, kot je. Motivacija je imeti takšnega trenerja in je tudi neka avtoriteta. Lahko mu zaupaš in je oseba, s katero se lahko vse pogovoriš in se prilagodi. Ni tako strog, ampak se nam prilagaja. Vsakemu posebej prilagodi trening, če je to potrebno. Zelo mi je všeč delati z njim in glede na to, kaj mu je uspelo v karieri in da prihaja iz Norveške, potem ve, kaj dela."

