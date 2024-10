Vesna Fabjan in Katja Višnar sta se upokojili, Anamarija Lampič je odšla v biatlonske vode, tako da je med ženskimi tekačicami na smučeh prva violina postala Eva Urevc. A v lanski sezoni ji tega ni uspelo dokazati. Pravzaprav je lansko sezono označila za pravo katastrofo. Osemindvajsetletna slovenska športnica se je namreč znašla v primežu sindroma RED-S, poleg tega ji je zbolela še sestra. Že februarja se je zato umaknila s tekmovanj. A zdi se, da se je Eva vrnila še močnejša. Pridobila je na moči in v novi sezoni se bo bolj osredotočala na šprint, kjer je v preteklih letih že blestela in se na največjih tekmovanjih skupaj z Anamarijo Lampič v ekipnem šprintu večkrat zavihtela na stopničke. Ob tem ne izključuje tudi tekem na razdalji, kjer je prav tako nizala zelo lepe uspehe. Slovenskemu teku na smučeh v zadnjem obdobju ni postlano z rožami, kar se pozna tudi na proračunu. Zato so se odločili, da bodo poleti večinoma trenirali doma, a to naše sogovornice ni zmotilo. Do sebe je stroga, je disciplinirana in pravi, da tako dobro še ni bila pripravljena.

Kako so potekale priprave na novo sezono, tokrat ste namreč več trenirali doma, kajne?

Na splošno več treniram sama in načeloma mi ni nič manjkalo. Doma je mogoče dobro trenirati. Vedno sem želela imeti višinske priprave, ampak za to sploh ni bilo denarja. Na višinske priprave se ne splača iti samo za en teden, tako da to ni prišlo v poštev. Pred tem smo na priprave hodili v našo okolico, kar je načelom isto, kot če si doma. Mene ni nič oviralo.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ali se je bilo glede na to, da ste trenirali doma, težje osredotočiti na treninge? Na pripravah je vendarle drugače, lahko ste bolj osredotočeni na trening.

Da, na pripravah se lahko osredotočiš na trening in ni nobenih drugih dejavnikov. Na pripravah prideš s treninga, nekaj poješ, greš počivat in čakaš na naslednji trening. Doma pa pridejo določene obveznosti. Treba je tudi pomiti posodo (smeh, op. p.). Ampak to me ni oviralo, saj sem na srečo zelo disciplinirana. Če se mi kdaj ne ljubi na trening, pride v ospredje moja disciplina, saj vem, zakaj to delam.

Foto: Osebni arhiv Že uvodoma ste omenili, da velik del treningov opravljate po svojem programu. Ali je bilo tudi v letošnji sezoni tako ali ste se večkrat pridružili tudi ekipi?

Lahko bi rekla, da sem imela še bolj proste roke. Lani sem bila preveč stroga do sebe. Tudi če sem bila že povsem utrujena, sem se zaradi svoje discipline in perfekcionizma prisilila, da grem na trening. Spoznala sem, da to nikamor ne pelje in da je bilo vsega preveč. Vem, da po naravi nisem lena, ampak telo mi je sporočalo, naj se malo ustavim. Letos sem se prilagodila in se ustavila, saj je to bolje, kot da zbolim ali pa se pretreniram.

V preteklosti so trenerji dejali, da ste ena bolje pripravljenih tekmovalk v svetovnem pokalu. Ali lahko za letošnjo sezono potrdite, da ste še bolje pripravljeni, torej pripravljeni na nekoliko drugačen način?

Mislim, da ni nobena skrivnost in da tudi javnost že ve, da sem imela sindrom RED-S, ampak povsem nezavedno. Nisem bila lačna in jedla sem toliko, kot mi je ustrezalo. A to je bilo premalo glede na ves napor. Kilogrami so mi padali. Ko sem bila na Tour de Ski skupno na 12. mestu, se je vse začelo. Kilogrami so šli dol, naprej sem normalno trenirala in prišla na 57 kilogramov, kar je pod mojo normalno težo. Šlo je, dokler je šlo … Prišla je bolezen moje sestre, nato še RED-S in vse se mi je porušilo.

Nazaj sem dobila deset kilogramov, večinoma mišične mase, in spet sem bolj osredotočena na šprint, ker sem znova dobila moč in hitrost. Ne izpostavljam, da ne morem teči razdalje, ker imam bazo zelo dobro. Zagotovo pa na zadnji vzpon na Tour de Ski ne bom mogla iti tako hitro, kot sem šla v preteklosti. To se pozna.

Vedno ste veljali za šprinterko, ampak zelo dobre rezultate ste dosegali tudi na razdalji, kajne?

Prepričana sem bila, da sem na razdalji tako dobra, ker sem imela toliko manj kilogramov. Delno je to res, saj moraš na koncu nositi svoje kilograme. A to je bilo samo moje prepričanje. Šprinti so mi nekako upadli, kar je tudi logično, ker sem izgubila moč. Izgubila sem mišično maso in tudi nekaj maščobe in zaradi tega nimaš več prave hitrosti. Dobesedno mi ni bilo več do šprintov, ker sem bila pod svojim povprečjem.

Danes si zna vzeti čas za počitek. Foto: osebni arhiv

Ali to pomeni, da na razdalji ne boste več poskusili, ali boste vendarle še tekmovali v tej disciplini?

Zelo rada tečem razdalje in tudi zanima me, kako bom zdaj tekmovala v tej disciplini. Zdaj se namreč res počutim dobro pripravljeno. In uganka je, kako mi bo šlo zdaj. Sicer nimam nekih pričakovanj, ampak želim samo pokazati svojo najboljšo predstavo in videti, kam sodim. Jaz je ne izključujem in mislim, da sem jo sposobna še vedno zelo dobro teči. Morda res ne kakšno ekstremno težko progo, ampak letos je res večji poudarek na šprintu. Vseeno mislim, da imaš pri šprintu glede na konkurenco več možnosti za vrhunski rezultat.

Letos je na sporedu tudi svetovno prvenstvo v norveškem Trondheimu. Vam tamkajšnja konfiguracija proge za šprint ustreza?

Lani me ni bilo tam, ampak po besedah trenerja bi mi lahko bil pisan na kožo. Ampak bomo videli.

Lani ste iz že znanih razlogov izpustili večji del sezone. Ali se vam zdi, da bo letos težje začeti novo sezono?

To dojemam kot tisto sezono, ko sem bila poškodovana in sem sezono spustila. Dojemam jo enako in res se je veselim. Občutek imam, kot da sem lansko sezono spustila. Če sem popolnoma iskrena, je bila to katastrofalna sezona in sem jo že pozabila. Nimam nobenih rezultatskih pričakovanj, želim si le priti nazaj. Mislim, da lahko pričakujem v redu rezultate, če bom šla z veseljem na tekmo in bom dobro pripravljena. Mogoče ne že takoj na uvodnih tekmah, ampak mislim, da mi skozi sezono lahko uspe.

"Če mi reče, da se mu zdi, da sem dobro pripravljena, potem mislim, da sem." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tudi vaš trener Ola Vigen Hattestad je dejal, da ste zelo dobro pripravljeni, vendar je treba biti potrpežljiv. Ali so tudi testi pokazali, da ste dobro pripravljeni?

V Sloveniji nimamo možnosti, da lahko naredimo šprint tekmo z dekleti. Na žalost tega nimamo, lahko imaš neko primerjavo samo s fanti. Še zmeraj pa Oli zaupam. Če mi reče, da se mu zdi, da sem dobro pripravljena, potem mislim, da sem. Sicer pa tudi sama vem, kako sem bila v preteklosti pripravljena, ko sem šprinte dobro tekla. Mislim, da se letos sploh ne bi smela bati.

Znani ste kot velika ljubiteljica fitnesa. Ali je bilo skozi sezono tudi tega dovolj?

Ne smem preveč hoditi na fitnes, ker hitro pridobim na mišični masi. Sicer je fitnes dvakrat na teden na programu in moj letošnji cilj je bil, da pridobim na mišični masi in se potegnem iz RED-S. Iskreno lahko rečem, da fizično tako močna kot letos še nisem bila. Bomo videli, kako se bo to poznalo na smučeh.

Vedno bolj pogreša nekdanje reprezentančne kolegice. Na fotografiji z Anamarijo Lampič, ko sta blesteli v ekipnem šprintu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Že nekaj časa je, odkar je Anamarija Lampič zapustila tek na smučeh in se posvetila biatlonu. Bili sta zelo dober tandem. Ali sta danes še v stiku?

Kadar se srečava, se pogovarjava, ampak se zelo malo vidiva. Sicer nisva redno v stikih. Ana je šla svojo pot in res upam, da bo tudi ona pokazala, česa je zmožna v biatlonu. Jaz verjamem, da če je kdo talentiran, je to ona. Res upam, da ji uspe.

Ali jo pogrešate ne tekmovanjih?

Lahko rečem, da vedno bolj. Tudi rivalstvo znotraj ekipe. Čeprav z Ano nisva veliko trenirali skupaj, je bilo med nama na tekmah rivalstvo. Žal ni več tako, kot je bilo, ko so bile še Katja Višnar in ostala dekleta. Šele zdaj se lahko zavedamo, kaj smo pravzaprav takrat dekleta dosegala. Zdaj pa je na žalost tako, kot je.

Preberite še: