Miha Šimenc je v preteklosti osvajal zelo vidna mesta v svetovnem pokalu. Nad njegovimi rezultat je bila v preteklosti zelo navdušena tudi Petra Majdič, naša nekdanja tekačica na smučeh. V lanski sezoni je imel veliko težav, čeprav si jih na nek način ni želel priznati. Na koncu sezone je ugotovil, da je bilo preveč slabih dni, da bi lahko imel uspešnejšo sezono. A je po letošnjem pripravljalnem obdobju bolj optimističen.

"Zelo sem bil zadovoljen s tem, kako mi je šlo. Za zdaj nimam nobenih težav s hrbtom, nad čimer sem tudi sam presenečen. Sicer za to veliko delam. Tudi kakšnih hujših bolezni ni bilo. S tega vidika je veliko uspešnejše kot v lanski sezoni," je uvodoma povedal naš sogovornik.

"Upam, da se nam ne ponovijo lanske bolezni, ko smo imeli smolo s covidom in potem še drugimi boleznimi. Ni se umirilo do konca sezone ..." Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Upa, da se ne ponovi lanska sezona

Letošnje priprave so se zanj odvijale malce drugače, saj je večino treningov opravil doma in se je bilo treba nekoliko prilagoditi, a mu je bilo po drugi strani všeč, da je lahko več časa preživel s svojo družino. "Nekaj je bilo pozitivnega, nekaj negativnega, ampak vseeno smo naredili zelo dobro delo. Tudi testiranja kažejo v to smer. Seveda je vse brezpredmetno, če tega ne bomo pokazali na snegu. Upam, da se nam ne ponovijo lanske bolezni, ko smo imeli smolo s covidom in potem še drugimi boleznimi. Ni se umirilo do konca sezone … Mislim da bo, če bo letos štart spodbudnejši, cela sezona lažja."

Miha je oče dveh otrok in priznava, da ta vloga vpliva nanj. Pravi, da je z otroki vsak dan drugačen in da ga zmeraj kaj preseneti. Priznava, da ni več isti športniki, kot je bil takrat, ko še ni imel svojih otrok. "Enostavno to pač ne gre in vsak starš lahko to potrdi. Res sem vesel, da smo prišli na pravo pot. Tudi otroci zdaj razumejo, kaj je moj poklic, o tem smo tudi začeli veliko govoriti. Veseli so in me podpirajo. Težko je, ko me ni doma, kar je normalno. Zdi se mi, da vsako leto lažje združujem ti dve zahtevni nalogi, šport in starševstvo."

Doma se mu je nabiralo več stvari

Čeprav je velik del treningov opravil doma, niso bili ti zaradi tega nič slabši. Poleti je treniral na rolkah po slovenskih cestah. "Vse skupaj je bolj v glavi in res se moraš motivirati, da greš vsak dan po istih terenih. Pri pripravah je bolje, ker si osredotočen samo na trening. Ko si doma, je več stvari. Prisotni so otroci, prav tako so še mnoge stvari, ki jih moraš opraviti. Enostavno se ti čez dan nabere več stvari. Na pripravah pa 24 ur razmišljaš samo o teku, treningu in počitku. Ampak mislim, da mi je dobro uspelo."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Najprej bi rad dokazal sebi, nato še drugim

Miha velja za tekmovalca, ki se bolje znajde v šprintu, zelo dobro se je že izkazal tudi na razdalji. Vseeno si želi na razdalji narediti še napredek, a se zaveda, da gre pri tej disciplini napredek veliko počasneje, medtem ko je pri šprintu veliko več odvisno od dobrega dneva in sreče.

"Pri razdalji je potrebnega veliko več dela in trdega treninga. Dokazal sem, da se da in da lahko naredim preskok in pridem med najboljših dvajset. Mogoče celo blizu deseterice, ampak treba je iti korak za korakom. Zagotovo je šprint še prioriteta in tukaj si želim doseči več. Najprej bi rad samemu sebi dokazal, da sem sposoben, potem še ostalim. Glede na to, koliko smo trenirali, imam višje ambicije in višje cilje. Rezultatsko mislim, da si vsak želi preseči svoje najboljše rezultate. Sedmo mesto je trenutno moja najboljša uvrstitev, ki si jo želim preseči. Treba je priti do polfinala in se končno prebiti v finale. Tudi Tour de Ski si želim odteči čim dlje, ampak še enkrat, vse je odvisno od zdravja. Lani se je pokazalo, da gre, ko se enkrat zdravje podre, vse navzdol. To vseskozi poudarjam in to bo zelo pomembno."

Iz lanske sezone se je veliko naučil

Zato bo veliko previdnejše izbiral letošnje tekme. Rad bi dosegel, da bi bil čim večkrat na štartu. Od lanske sezone se je marsičesa naučil, potem ko je šel na tekmo tudi, ko ni bil povsem zdrav. Na ta način pa si je naredil več škode kot koristi. "Po tistem se je izkazalo, da sem še bolj zbolel. Zato je letos prvi cilj, da štartam zdrav. Le tako je možno kaj doseči. Zato bomo šli s tekme na tekmo. Načrt je, da štartam na čim več tekmah v prvem delu sezone. Če forma ne bo prava, se bomo umaknili in ne bomo rinili z glavo skozi zid."

Foto: www.alesfevzer.com

Osemindvajsetletni športnik iz Logatca je v preteklosti že večkrat pohvalila trenerja Ola Vigen Hattestada, ki že nekaj časa sodeluje s slovensko reprezentanco. Za nekdanjega olimpijskega prvaka iz Norveške je povedal, da zelo pozitivno vpliva nanje.

"Lansko sezono smo, ko smo potegnili črto, razumeli, zakaj nekatere tekme niso bile tako uspešne. Celoten cikel je usmerjen na olimpijske igre in v lanski sezoni je bilo veliko več treninga, ampak ne tako intenzivnega. Letos je bilo več intenzivnega treninga, zato da se to vse skupaj dopolnjuje. Videl sem velike spremembe v treningu in veliko bolj sem trpel. Skoraj zagotovo se mora to nekje pokazati. Res sem vesel, da z nami deli svoje znanje," je sklenil pogovor Šimenc.

Preberite še: