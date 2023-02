Domen Prevc je pomirjen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Kdorkoli bo v ekipi, bomo zanj veseli. Vsi si želimo, da slovenska reprezentanca pokaže največ, in najboljši štirje to bodo," je Domen Prevc odgovoril na vprašanje, ali bo na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici čutiti kaj pritiska zaradi interne bitke, ki bo potekala že na uradnih treningih tik pred kvalifikacijami za posamični preizkušnji. Njegova želja je, da prenese dobre skoke s treningov na tekmo, kar mu je v zadnjem obdobju odlično uspevalo v svetovnem pokalu, v katerem je naredil velik preskok.

Pri vsega 23 letih je Domen Prevc že veliko doživel. Občutil je, kako je zmagovati v svetovnem pokalu, kako nositi rumeno majico najboljšega, prav tako, kaj pomeni rezultatski padec. Če se mu tudi uvod v to zimo ni posrečil in lep čas ni prišel višje od petnajstega mesta, se je zasuk sprva zgodil konec januarja v Saporu, na letalnici na Kulmu pa je nato po daljšem času spet stal na zmagovalnem odru.

Pravi čas je ujel dobro formo, tik pred osrednjim ciljem te zime, nordijskim svetovnim prvenstvom v Planici. "Pri sebi sem miren, da lahko skočim dobro in posledično do boljših rezultatov. Pri skokih je tako: če nisi pomirjen, se stvari ne bodo poklopile. Samozavesten grem na tekmo," pravi Domen, ki je o tem, kakšno dodatno pomiritev doživi ob dobrih rezultatih, dodal: "Samozavest pride, pomiritev. Zagotovo je dobrodošlo, da je čim več dobrih rezultatov. Da se pred svetovnim prvenstvom stopnjujejo. Nekaj to doda k samozavesti."

Kako je zmagovati, dobro ve. Ko je bil mlad, je navduševal vse ljubitelje tega športa z drznimi skoki. Pohvali se lahko s petimi posamičnimi zmagami. Kar štiri je nanizal v sezoni 2016/17, ki je bila njegova najuspešnejša in jo je končal kot šesti v skupnem seštevku svetovnega pokala.

"Morda zdaj bolj cenim stopničke"

Sledil je padec, a je vztrajal. Sčasoma mu je postalo jasno, kaj ga lahko spet privede v družbo najboljših. Tudi trenerji so večkrat dali jasno vedeti, da bo moralo biti vse leto njegovo življenje podrejeno skokom: "Začetek je bil tako dober, da je bilo vse preostalo samoumevno. Treba se je bilo boriti, priti nazaj. Malce se je spremenila oprema, prilagajal sem se, malce sem se sam naučil in zdaj sem gor."

Tega, da bi po vseh teh letih drugače gledal na zmagovalni oder, ne opaža: "Mislim, da ne. Morda stopničke bolj cenim. Vem, koliko sem takrat vlagal in koliko vlagam zdaj."

Foto: Guliverimage

Pred skakalci je torej nordijsko svetovno prvenstvo v Planici, na katerem bo že trening pomenil tekmo. Skakalci se ga bodo morali lotiti na vso moč, brez eksperimentiranja, saj bosta iz šesterice odpadla dva. Spomnimo se, kako je bilo lani na olimpijskih igrah v Pekingu, kjer je njegov brat Cene dal jasno vedeti, da je bilo s psihološkega vidika izjemno težko: "Na polno greš. Zdaj bom nekaj rekel. Fascinantno mi je, alergičen sem na te besede, ko rečejo na polno ali da dajo vse od sebe. Športniki damo vedno vse od sebe. Ne grem na trening in rečem: 'Danes se mi ne da.' Če hočeš biti v vrhu, moraš dati vse od sebe."

Ko se je Domnu razložilo, da je bilo mišljeno v kontekstu, da na treningu ne bodo mogli testirati bodisi dresov bodisi tehnike, kar je mogoče na tekmah svetovnega pokala, saj imajo mesto v kvalifikacijah vsi zagotovljeno, je pristavil: "Ne bo testiranja, dali bomo pa vse od sebe."

"Kdorkoli bo v ekipi, bomo zanj veseli"

Sam pritiska interne bitke za mesto v kvalifikacijah ne čuti: "Kdorkoli bo v ekipi, bomo zanj veseli. Vsi si želimo, da slovenska reprezentanca pokaže največ, in najboljši štirje to bodo."

Foto: Nik Moder/Sportida Na prvenstvu v Planici bo najprej prišla na vrsto manjša skakalnica. Za najmlajšega od bratov Prevc je značilno, da je izjemen v zraku in da raje skače na večjih napravah, a bo tudi na manjši poskušal pokazati, česa je sposoben: "Zanimiva mi je, zelo dolgo nisem tekmoval na njej, zato težko rečem, kam spadam. Upam, da te skoke s treningov prenesem na tekmo."