Nove težave za Niko Križnar, spet oddaljena od skakalnice

Slovenska skakalna šampionka Nika Križnar v zadnjem obdobju nima sreče. S Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da je obležala z gripo in da ne bo nastopila na današnjem treningu na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici .

"Njeno stanje je pod nadzorom in je v domači oskrbi. Vodstvo reprezentance skupaj z zdravniki dnevno spremlja njeno stanje. Odločitve o vseh nastopih v Planici se bodo sprejemale dnevno. Današnja odločitev je, da Nika ne nastopi na prvem treningu," se glasi sporočilo Smučarske zveze Slovenije.

Prva dama smučarskih skokov v sezoni 2020/21 je imela v tej zimi kar nekaj težav, zaradi katerih se je po Willingenu v začetku februarja odločila za umik iz karavane smučarskih skokov: "Rekla bi, da sem se ukvarjala bolj s svojo glavo, saj so bili skoki na treningih pravi, nisem pa jih znala več prenesti na tekmo. Moram se še bolj sprostiti in na tekmi delati, kar delam na treningih. Ko mi bo to enkrat uspelo, verjamem, da mi bo spet steklo tudi rezultatsko."

Verjela je, da lahko že na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu naredi korak proti mestom, ki so jo razveseljevala. Na nedavni novinarski konferenci pred začetkom nordijskega svetovnega prvenstva v Planici je bila optimistična: "Menim, da gremo s klubskim trenerjem v pravo smer. Vsakič kažem boljše skoke. Našla sem tudi svoj pravi počep, ki sem ga prej vseskozi iskala. Samo še sproščenost manjka. Morda je pomanjkanje te glavni krivec za slabše skoke, a verjamem, da bom prej ali slej tudi to našla."

Ema Klinec osrednje slovensko orožje

Zdaj jo je od skakalnice oddaljila bolezen. Za slovensko skakalno reprezentanco je to nov velik udarec. Že med sezono si je koleno nesrečno poškodovala zlata z olimpijskih iger v Pekingu Urša Bogataj, zdaj pa je znova na stranskem tiru še Nika Križnar. Ema Klinec, ki bo branila naslov svetovne prvakinje iz Oberstdorfa, bo tako osrednji slovenski adut za odličje, svoje pa bo poskušala dodati tudi nadarjena Nika Prevc, ki kaže vse boljše skoke in se je pred kratkim v Hinzenbachu veselila premiernih stopničk v svetovnem pokalu.

Ema Klinec je bila pred dvema letoma svetovna prvakinja v Oberstdorfu. Foto: Vid Ponikvar

Prva tekma na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici bo za smučarske skakalke že v četrtek, ko se bodo za odličja pomerile na srednji skakalnici. V soboto jih čaka ekipna tekma, dan pozneje tekma mešanih ekip, 1. marca pa boj za medalje na Bloudkovi velikanki.