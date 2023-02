Svetovno nordijsko prvenstvo v Planici je tik pred vrati. Kot ene od prvih bodo v akciji smučarske skakalke, ki jih še pred torkovim slavnostnim odprtjem čaka trening na srednji skakalnici, v sredo sledijo kvalifikacije, v četrtek pa boj za snežinke na manjši napravi.

Naslov svetovne prvakinje na tej bo branila Ema Klinec, ki je v tekoči sezoni rezultatsko najmočnejše slovensko orožje. 24-letnica stopnjuje formo, v svetovnem pokalu je šestkrat stala na odru za zmagovalke, vselej je bila druga, njen točkovni izplen zadostuje za četrto mesto v skupni razvrstitvi.

"Veseli me to, da sem konstantna, in upam, da mi bo vse skupaj na svetovnem prvenstvu uspelo še nadgraditi." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Pripravljenost je super, samozavest in konstanta sta tu"

"Že pred sezono sem na treningih dobro skakala, vprašanje časa je bilo, kdaj se bo to začelo kazati na tekmah. Zelo sem vesela, da se je dobra forma začela odražati tudi v rezultatih. O teh niti ne razmišljam, bolj razmišljam o skokih. Sem pa vesela, kje sem v svetovnem pokalu. Pripravljenost je super in s tem sem zadovoljna, samozavest je tu, dodaten cilj pa je domače svetovno prvenstvo. Veseli me to, da sem konstantna, in upam, da mi bo vse skupaj na svetovnem prvenstvu uspelo še nadgraditi," o svoji pripravljenosti pravi slovenska skakalka.

Pričakuje, da ji bodo izkušnje pomagale pri mirnosti

Koliko pritiska čuti ob dejstvu, da brani zlato, in to na domačih tleh? "Moj cilj je, da to odmislim in se na tekmo pripravim tako kot na vsako tekmo posebej. Tisti dan moraš dati vse od sebe, vse se ti mora poklopiti. Če ne tvegaš, ne dobiš. Domače prvenstvo je zame velika čast. Morda se bomo šele po koncu kariere zavedali, kaj doživljamo, kaj smo dočakali. To bo zame tretje prvenstvo, tako da sem že navajena tega ritma. Pričakujem tudi, da mi bodo izkušnje pomagale, da bom ostala mirna. Je pa na svetovnih prvenstvih veliko odvisno od dnevne forme."

Na svetovno prvenstvo se odpravlja kot četrta skakalka zime, šestkrat je to sezono stala na stopničkah, vselej je bila druga. Foto: Guliverimage

Pozna ju dobro, a tudi druge ju

Obe planiški skakalnici dobro pozna, kako dobro se je spoprijateljila z njima? "Obe imata novodoben način naleta, ki je bolj položen. Kar nekaj treningov smo opravili tukaj, tako da ju dobro poznamo, a dobro ju poznajo tudi tujci, tako da bistvenih razlik. Je pa tako, da če skačeš dobro, skačeš dobro na vsaki skakalnici. Na obeh ciljam najvišje," pravi četrta skakalka svetovnega pokala, zadovoljna, da je v natrpani sezoni našla dober način za regeneracijo. "Letos mi uspeva, da se dobro regeneriram. Morda me bolj pokonci držijo tudi dobri rezultati. K vsemu sem tudi pristopila malo drugače. Znam varčevati energijo in jo poskušam izkoristiti v pravem trenutku. Malo taktike, malo izkušenj. Ne čutim neke utrujenosti. Tudi trener redno skrbi, da imamo proste dneve, kar nam omogoča, da lahko zdržimo sezono na visoki ravni."

"Težko bi izbrala, a po mojem mnenju je Althausova najbolj zanesljiva, sploh če pogledamo pretekla leta, pa tudi letos je v izjemni formi," o nemški moči pravi 24-letnica. Foto: Guliverimage

Althausova najbolj zanesljiva

Klinčeva je na zadnjem prvenstvu v Oberstdorfu na srednji napravi na zmagovalnem odru stala v družbi Maren Lundby in Sare Takanaši. V kateri skakalki pa tokrat vidi največjo konkurenco? Pred njo so v svetovnem pokalu Avstrijka Eva Pinkelnig, Nemka Katharina Althaus in Norvežanka Anna Odine Stroem.

"Težko bi izbrala, a po mojem mnenju je Althausova najbolj zanesljiva, sploh če pogledamo pretekla leta, pa tudi letos je v izjemni formi, tudi Pinkelnigova je med favoritinjami. Načeloma pa še vedno raje gledam nase kot na konkurenco. Če pokažem svoje najboljše predstave, sem lahko visoko."

Skakalke se bodo v Planici potegovale za štiri komplete odličij: na individualni tekmi na srednji napravi, na veliki napravi, na ekipni tekmi (srednja skakalnica) in mešani ekipni tekmi.

Smučarski skoki na nordijskem prvenstvu v Planici (ženske) Sreda, 22. februar

16.30 kvalifikacije, srednja skakalnica (HS102) Četrtek, 23. februar

17.00 Individualna tekma, srednja skakalnica (HS 102) Sobota, 25. februar

12.15 Ekipna tekma, srednja skakalnica (HS 102) Nedelja, 26. februar

17.00 Mešana ekipna tekma, srednja skakalnica (HS 102)



Torek, 28. februar

18.30 kvalifikacije, velika skakalnica (HS 138) Sreda, 1. marec

17.30 Individualna tekma, velika skakalnica (HS 138)

