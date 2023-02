Dogovor v slovenski skakalni reprezentanci

Anže Lanišek je tisti osrednji slovenski adut na domačem svetovnem prvenstvu, saj v tej sezoni kaže odlične predstave. Med drugim je trikrat skočil do zmage in je tretji skakalec zime. Če gledamo le navadne skakalnice, potem je še Žiga Jelar tisti, ki se lahko pohvali z uvrstitvijo na zmagovalni oder. Pretekli konec tedna v Rasnovu, kjer je bila konkurenca okrnjena, je na posamični tekmi osvojil drugo mesto.

Do stopničk sta od slovenskih orlov v tej zimi skočila oziroma poletela še Timi Zajc in Domen Prevc, saj sta osvojila drugo in tretje mesto na letalnici na Kulmu.

"Imamo nekaj močnih adutov, poznamo domač teren"

A so nanizali kar nekaj uvrstitev med najboljšo deseterico, kar je dober obet. Potem je tu še stari maček Peter Prevc, ki se zna zbrati za največja tekmovanja, kar je večkrat v karieri že pokazal − tudi lani na olimpijskih igrah v Pekingu. In če k temu dodamo še domači skakalnici, je osnova za morebitno odličje pravšnja. Pa čeprav so v poletno-jesenskih mesecih na planiških skakalnicah vadile tudi druge reprezentance. "So trenirali, a se pozna, če dnevno treniraš tu in v vsakih vremenskih razmerah ter opraviš kar precej treningov. Vemo, da so si skakalnice po svetu zelo podobne, vendar je domač teren, ne glede na vse, prednost," je jasen glavni trener slovenske skakalne reprezentance Robert Hrgota.

Domač teren je prednost, poudarja prvi mož stroke. Foto: Nik Moder/Sportida

Tako kot javnost ima tudi sam pričakovanja zelo visoka, a od njih ne beži: "Že pred dvema letoma sta bila dva cilja − olimpijske igre in svetovno prvenstvo. Skakalnici poznamo in nenavadno bi bilo, če ne bi imeli visokih ciljev. Na vsaki tekmi bomo ciljali na najvišja mesta. Fantje so pokazali, da so več kot sposobni. Imamo nekaj močnih adutov, poznamo domač teren. Mislim, da je lahko tudi kakšno presenečenje. Na vsako tekmo gremo lahko samozavestno. Na obeh ekipnih je želja medalja, tudi na posamičnih. Na vsaki tekmi je želja medalja. Na olimpijskih igrah je bila želja, da osvojimo odličje na vsaki tekmi. Osvojili smo dve, bili smo blizu trem. Želim si, da bomo tudi doma."

Pred začetkom prvenstva bodo natančno vedeli, kakšen bo dogovor glede uvrščanja na tekmo

Že trening bo nekakšno "mesarsko klanje", če se ozremo na zadnje nastope slovenskih skakalcev. Kazali so namreč dobre skoke. Prostora v kvalifikacijah bo namreč le za štiri, dva bosta odpadla: "Podobno je bilo na olimpijskih igrah v Pekingu, kjer je bilo na treningu za marsikoga stresno. Vsi vedo, kaj jih čaka na prvem uradnem treningu. Vseh šest je močnih, na obeh skakalnicah znajo zelo dobro skočiti. Četrtek bo zanje stresen, kar je po eni strani plus, saj pridejo potem na tekmo pod tem vtisom. In bodo kvalifikacije potem morda malce slabše. Vemo, da sta v prvem tednu pomembni dve tekmi − posamična in mešana. Manjša skakalnica nam je sploh všeč. Precej zanimivo bo. Upam, da ne preveč zahtevno. Težko bo izbrati tudi najboljše štiri. S fanti se bomo dogovorili, da bodo pred prvenstvom vedeli. Da bo vse jasno. Da bodo osredotočeni le na skok."

Foto: Sportida

Za prvega moža stroke interni boj za mesto v kvalifikacijah in posledično na tekmi ne bo predstavljal stresa, saj se zaveda, da je večja možnost za vrhunski dosežek, če je že znotraj ekipe močna konkurenca: "Pričakujem, da bodo skoki skozi celotno prvenstvo na visoki ravni. Da bi bil stres višji? Ne. Sploh, če se bo pred prvenstvom vedelo, kakšna so pravila. Vnašati bo treba čim manj stresa in glavo ohraniti mirno."