Prevc ponosno s slovensko zastavo, prvenstvo je odprto

V Planici bo 43. svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah potekalo do petega marca, za naslove svetovnih prvakov v skokih, tekih in nordijski kombinaciji se bo borilo več kot 2.000 športnikov, med njimi bo 33 Slovencev.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Slavnostno odprtje prvenstva poteka v Kranjski Gori, na prireditvi, ki ni samo športna, ampak tudi glasbeni spektakel, sodeluje več kot 130 nastopajočih. Med njimi so skupina Laibach, ansambel Saša Avsenika in DJ Umek.

Na odru je kulisa Triglava, naš dom, ki nas povezuje. Kot prva je na oder prišla citrarka Irena Anžič, s svojo nežnostjo in belino, ob njej je pesem z elegantnim vokalom obogatil Boris Benko (Laibach in Silence). Ko so se drugič odprla vrata, je na oder stopil Milan Fras (glavni pevec Laibachov). Pozornost se je usmerila še na Severo Gjurin. Ob koncu prvega glasbeno-umetniškega spektakla pa je na oder prišel še Tomi Meglič (Siddharta). Zapeli so priredbo pesmi "O, Triglav, moj dom".

Ob zvokih elektronske glasbe DJ Umeka je sledil skoraj polurni mimohod nosilcev zastav vseh 65 sodelujočih reprezentanc. Kot zadnji je na oder prišel Peter Prevc s slovensko zastavo. Zanjo bo to sedmo svetovno prvenstvo. Nato je Nuška Drašček na Bloudkovi velikani v Planici zapela slovensko himno. Dvignili so še zastavo FIS.

Eliasch: "Planica živi in diha z nordijskimi športi"

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Športnike in navijače je najprej nagovorili Johan Eliasch, predsednik Mednarodne smučarske zveze: "Planica živi in diha z nordijskimi športi. Spomnim se, kako je lani na poletih v Planici 60 tisoč ljudi pripravilo izjemno vzdušje." V nadaljevanju se je zahvalil slovenski smučarski zvezi: "Velik aplavz za slovensko smučarsko zvezo. Hvala predsedniku Enzu Smrekarju in organizacijskemu odboru, ki je opravilo odlično delo." Eliasch je uradno odprl svetovno prvenstvo.

Sledil je nagovor predsednika vlade Roberta Goloba: "To svetovno prvenstvo je največji športni dogodek kadarkoli v Sloveniji. Na to smo lahko zelo ponosni." Na njem bo sodelovalo toliko športnikov, kot je prebivalcev Kranjske Gore, je dejal. "Še stokrat več pa bo obiskovalcev. Navijači bodo v Planico prinesli tisto, po čemer je Planica najbolj znana, fantastično vzdušje. Naj si svet zapomni Planico po vzdušju. Planica je naš ponos, je slovenski ponos, ne samo zaradi športnih dosežkov, ampak predvsem zaradi vzdušja." Golob in Eliasch sta se popoldne sestala na Brdu, tema njunega pogovora je bila trajnostni vidik SP v Planici ter njegov pomen za promocijo Slovenije.

Predsednik vlade 🇸🇮 dr. Robert Golob na otvoritveni slovesnosti: "Dobrodošli v Sloveniji. Gre za največji športni dogodek v zgodovini Slovenije. Naj si svet zapomni Planico po fantastičnem vzdušju. Planica je naš ponos. Ne imenujemo se kar tako zeleno srce Evrope." pic.twitter.com/Rh7zAUaoKi — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) February 21, 2023

"Svetu bomo pokazali lepote in gostoljubnost Slovenije," pa je v svojem nagovoru v angleščini poudaril predsednik Smučarske zveze Slovenije in OK Planica Enzo Smrekar. Zahvalil se je Fisu in slovenski vladi za podporo. "Dobrodošli v Planici, dobrodošli doma."

Ura odprtja: 20.23

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Uro uradnega začetka prvega velikega dogodka na SP so prireditelji izbrali namenoma, saj simbolizira letnico 2023. Režiser otvoritvene slovesnosti Miha Krušič je na odru združil najbolj zanimive, prodorne in mednarodne prepoznavne izvajalce ter povezal generacije. Na otvoritveno slovesnost so se pripravljali kar dva meseca. Del programa so bili tudi plesalci, ki so bili na odru 47 minut od skupno 112 minut slovesnosti.

Za zaključek slavnostnega večera je bila glasbeno - umetniška točka ansambla Saše Avsenika s pesmima "Slovenija, od kod lepote tvoje" in "Na Golici", ki se je začela z baletom v izvedbi baletnega ansambla SNG opera in balet Ljubljana in nastopom folklorne skupine Emonika. Otroci so zapeli "Planica, Planica, snežna kraljica".

V sredo se bo začelo tudi dogajanje na tekmovalnem področju, najprej s kvalifikacijami prvih tekaških preizkušenj, zvečer pa še s kvalifikacijami za prvo skakalno tekmo, žensko posamično na srednji napravi.