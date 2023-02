Skakalke v nizkem štartu, popoldan že v zraku, Slovenke oslabljene

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več kot dva tisoč športnikov iz več kot 60 držav se bo med 22. februarjem in 5. marcem na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici borilo na 24 končnih odločitvah. Na tekmah skakalcev in skakalk bodo podelili sedem kompletov odličij, prvega v četrtek proti večeru, ko se bodo za snežinke na srednji napravi merile skakalke. Naslov svetovne prvakinje bo branila Ema Klinec, ki je Sloveniji tako priborila dodatno, peto mesto v kvalifikacijah, preostale reprezentance pa imajo pravico nastopanja s štirimi predstavnicami.

Skakalke bodo manjšo od dveh skakalnic, na katerih bodo tekmovale in ki ju dobro poznajo s treningov, prvič preizkusile še pred uradnim odprtjem prvenstva, ki bo ob 20.23 v Kranjski Gori.

Zupančič računa na peterico, Križnarjeva obležala

Ob 16. uri je namreč na srednji napravi predviden trening skakalk. Glavni slovenski trener Zoran Zupančič je v ekipo za Planico vključil pet skakalk, ob branilki naslova Klinčevi še Niko Križnar, Niko Prevc, Majo Vtič in Katro Komar. Zjutraj so iz slovenskega tabora prišle slabe vesti, in sicer je Križnarjeva obležala z gripo.

"Njeno stanje je pod nadzorom in je v domači oskrbi. Vodstvo reprezentance skupaj z zdravniki dnevno spremlja njeno stanje. Odločitve o vseh nastopih v Planici bomo sprejemali dnevno. Današnja odločitev je, da Nika ne nastopi na prvem treningu," so ob tem sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Katra Komar, Nika Križnar, Nika Prevc, Maja Vtič in Ema Klinec je zasedba, ki jo je Zoran Zupančič določil za nordijsko prvenstvo v Planici. Križnarjeva je zbolela in bo današnji trening izpustila. Foto: Nik Moder/Sportida

V sredo nov trening in kvalifikacije, v četrtek tekma

V sredo ob 15. uri sledi še en trening skakalk, ob 16.30 pa kvalifikacije za četrtkovo tekmo, na kateri bo prostor za 40 skakalk.

Klinčeva je v Oberstdorfu osvojila prvo žensko slovensko zlato odličje na nordijskih prvenstvih v samostojni državi. Oder za zmagovalke si je takrat delila z Maren Lundby in Saro Takanaši.

Skakalke ob posamični tekmi na srednji skakalnici v soboto, ko je napovedano zelo slabo vreme z obilnimi padavinami, čaka ekipna tekma na srednji napravi, dan pozneje tekma mešanih ekip, 1. marca pa individualni boj za odličja na Bloudkovi velikanki.