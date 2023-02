Lucija Medja v kvalifikacijah le za brazilsko veteranko

Pred osemnajstletno Lucijo Medjo je bila s prednostjo sedmih sekund le 47-letna Brazilka Jaqueline Mourao, tretja je bila Islandka Gigja Bjornsdottir s 34,4 sekunde zaostanka. V kvalifikacijah so nastopile tekmovalke, ki nimajo dovolj točk, da bi se lahko neposredno udeležile tekme. "Odprla sem tekmovalno SP za našo ekipo. Pomembna je bila uvrstitev med prvo deseterico, da se uvrstiš na tekme na razdaljah. Imela sem prednost, ker sem štartala predzadnja. Tako sem ves čas vedela, da je razlika majhna. Skušala sem Brazilko ujeti, a mi ni uspelo," je povedala Medja.

"Moja največja želja je, da nastopim v skiatlonu, to sva načrtovala tudi s trenerjem, bom pa videla, kako se bodo odločile ostale naše tekmovalke glede nastopov na razdaljah in kje bom dobila priložnost. Bilo pa je zelo težko na progi, v Planici je običajno bolj hladno, danes pa je bilo sončno in za ta letni čas zelo vroče," je dodala Medja.

Jaqueline Mourao nastopa že v tretjem športu

Jaqueline Mourao Foto: Guliver Image Zmagovalka kvalifikacij, brazilska veteranka Jaqueline Mourao prebiva v Belo Horizonteju in v Kanadi, kjer trenira, in je 29 let starejša od edine slovenske predstavnice v kvalifikacijskem nastopu med 38 udeleženkami. Medja in Mourau imata nekaj skupnega, obe sta rojeni 27. decembra, le da je bila Brazilka rojena leta 1975, slovenska tekačica, ki doslej ni nastopila v svetovnem pokalu, pa leta 2004. Brazilka je veliko bolj izkušena na velikih tekmovanjih. V gorskem kolesarstvu je nastopila na treh poletnih OI in na petih zimskih OI v biatlonu in smučarskem teku. Največji uspeh je zabeležila vseameriških igrah leta 2019 v Limi, kjer je bila v smučarskem teku bronasta.