Besede, ki bodo marsikoga osrečile in pomirile

S torkovim odprtjem se je tudi uradno začelo svetovno nordijsko prvenstvo v Planici, kjer bodo nastopili tudi slovenske tekmovalke in tekmovalci. Gre za šport na prostem in veliko vpliva na potek imajo tudi vremenske razmere. Kaj se bo dogajalo z vremenom v tem in prihodnjem tednu?

Športi na prostem so povezani z naravo in tako tudi z vremenom. Zato se marsikdo pogostokrat ozira proti nebu, opazuje veter in preverja temperature. Sploh pri smučarjih tekačih je zelo pomembno, kako so pripravljene smuči, medtem ko imajo pri smučarjih skakalcih veliko vlogo vetrovne razmere. Slovenski organizatorji v en glas zatrjujejo, da je vse nared za velik športni dogodek. Kako pa jim bo služilo vreme?

V soboto je lahko nekaj dežja, a ne prav veliko

Poklicali smo dežurnega vremenoslovca, ki nam je s prve roke povedal napoved vremena za prihodnje dni. V sredo bo sonca nekaj manj, a se bo temperatura čez dan vseeno povzpela čez 10 stopinj Celzija.

"V četrtek in petek bo več oblačnosti, ampak kakih omembe vrednih padavin za ta konec Slovenije ni predvidenih. A zaradi nekaj več oblačnosti zjutraj temperatura ne bo padla pod ničlo. Čez dan ne bo toliko sonca in ne bo toliko toplo kot v preteklih dneh. Vseeno bodo temperature približno 7 stopinj Celzija. Sobota nekoliko izstopa, ker je predviden prehod fronte, ta pa ne bo tako izrazita na gorenjskem koncu. Verjetno bo lahko občasno nekaj dežja, ne pa prav veliko," nam je uvodoma povedal Brane Gregorčič.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kaj nas čaka od sredine prihodnjega tedna?

Dodal je, da se bo v noči na nedeljo ohladilo, ko bo temperatura zjutraj padla na minus 5 stopinj Celzija. Od sredine prihodnjega tedna bodo noči lahko še hladnejše. Temperatura lahko pade tudi do 10 stopinj Celzija pod ničlo.

"Vreme bo spet nekoliko bolj zimsko, a večjih padavin ni predvidenih. Če bi kaj padalo, bo to v obliki snega, ampak količinsko bo minimalno ali skoraj nič. Če pod vse potegnemo črto, vreme organizatorjem ne bi smelo povzročati večjih težav. Le v soboto dopoldne bi lahko občasno deževalo. To je pravzaprav edini dan, ko so padavine bolj verjetne," nam je še povedal Gregorčič.

Slovenske skakalke so v torek opravile prvi trening na srednji skakalnici. V sredo so na sporedu kvalifikacije. Foto: Nik Moder/Sportida

Sredin spored na svetovnem prvenstvu še ne bo posebno tekmovalno obarvan. Še najbolj zanimivo bo spremljati ženske kvalifikacije na srednji skakalnici, kjer imajo slovenska dekleta lepe možnosti za visoke uvrstitve. Izvedli bodo tudi kvalifikacije pri smučarjih tekačih. Na petkilometrski razdalji se bodo za uvrstitev na glavni del tekmovanja udarile ženske, na 10-kilometrski razdalji pa moški. Ves spored prvenstva si lahko pogledate tukaj.

