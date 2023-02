Bi prespali v Kranjski Gori? Na hotele dva tedna raje ne računajte.

Kdor bo v času trajanja nordijskega svetovnega prvenstva, ki bo med 22. februarjem in 5. marcem v Planici, želel rezervirati prenočitev v Kranjski Gori ali katerem od drugih med turisti priljubljenih krajev, ki ležijo na poti proti dolini pod Poncami, bo najverjetneje pristal v butičnem hotelu ali še prej pri zasebniku, ki oddaja apartma. Kapacitete večjih hotelov v regiji so namreč tako rekoč polno zasedene, na to pa ne vplivata le smučarska sezona in skorajšnji začetek nordijskega prvenstva, temveč ta teden tudi zimske počitnice na Hrvaškem.

Nordijskega svetovnega prvenstva v Planici se bo v slabih dveh tednih udeležilo okrog dva tisoč športnikov in še več tisoč članov njihovega podpornega osebja, na območju Nordijskega centra Planica bo v tem obdobju okrog dva tisoč novinarjev, na prizorišče tekmovanj pa se bo vsak dan zgrnilo do največ petnajst tisoč gledalcev, so pričakovane številke o udeležbi, ki so jih v zadnjih tednih v javnost posredovali organizatorji prvenstva.

V hotelih v Kranjski Gori prevladujejo tuji gostje, v času nordijskega svetovnega prvenstva pa so nekatere dobesedno okupirali veliki ljubitelji športa Norvežani. Foto: Shutterstock

Hoteli so polni, a ne le zaradi prvenstva

Večji okoliški hoteli, predvsem tisti v Kranjski Gori, ki je v dolini pod Poncami največji letoviški kraj, bodo v času nordijskega svetovnega prvenstva tako rekoč polno zasedeni. Na to sicer ne vpliva le mednarodni športni dogodek, temveč je na delu več dejavnikov, so za Siol.net pojasnili v hotelu Alpina v Kranjski Gori.

"Trenutno ne opažamo navala oziroma povečanega povpraševanja po sobah, saj so tisti, ki bodo sodelovali na prvenstvu oziroma si ga ogledali, namestitve rezervirali že pred časom. Hotel tako rekoč polno zaseden trenutno sicer ni le zaradi prvenstva, ampak tudi zato, ker imajo ta teden zimske počitnice šolarji na Hrvaškem in v nekaterih drugih državah Balkana," so dodali in pojasnili, da večina gostov, ki so trenutno v hotelu, prihaja iz tujine.

Cene namestitev v Kranjski Gori se v obdobju svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju gibljejo od manj kot 50 pa do več kot 330 evrov na noč. Večinoma so sicer proste le še namestitve v butičnih hotelih in pri ponudnikih apartmajev. Na od doline pod Poncami malce bolj oddaljenem Bledu ali pa čez mejo v italijanskem Trbižu oziroma avstrijskem Beljaku so cene namestitev v povprečju nekoliko nižje, zato naj bi se del gledalcev prvenstva iz tujine odločil, da bodo prenočevali tam. Foto: Google Zemljevidi

V hotelu Kompas v Kranjski Gori so za Siol.net opisali podoben položaj. "Tako rekoč vsi večji hoteli na območju so polno zasedeni, več je tujih kot domačih gostov, proste sobe se bolj ali manj najdejo le še pri manjših ponudnikih nastavitev." Pojasnili so še, da so bile hotelske kapacitete zapolnjene že v času šolskih zimskih počitnic.

Med gosti iz tujine prevladujejo Norvežani, so dodali v hotelu Kompas. To ni presenečenje: na Norveškem so nori na nordijsko smučanje, Norveška pa je tudi daleč najuspešnejša udeleženka nordijskih svetovnih prvenstev. Na osemnajstih prvenstvih, ki so potekala od leta 1991, se je le dvakrat zgodilo, da je bila katera druga država uspešnejša od Norveške. To je v letih 1995 in 1997 uspelo Rusiji.

Zaradi visokih cen tudi odpovedi rezervacij

Iz hotela Šurc v Ratečah so za Siol.net medtem pojasnili, da so imeli za čas svetovnega prvenstva celo nekaj odpovedi rezervacij, saj kot manjši hotel niso mogli tekmovati z večjimi, ki so lahko nastanitev v bližini Planice gledalcem tekmovanja ponudili po nižjih cenah. Dodali so, da je zasedenost večja ob koncih tedna kot med tednom, tudi pri njih pa prenoči več tujih kot domačih gostov.

Booking.com potrjuje: v času prvenstva so hoteli večinoma polni

Da so večji hoteli v bližini prizorišča svetovnega prvenstva bolj ali manj polno zasedeni in da so nastanitve večinoma na voljo le še v butičnih hotelih oziroma pri zasebnih ponudnikih sob oziroma apartmajev, razkriva tudi pregled razpoložljivih nastanitev na turističnem portalu Booking.com.

Podatek o zasedenosti hotelov v Kranjski Gori v času nordijskega svetovnega prvenstva na portalu Booking.com Foto: Matic Tomšič

V Kranjski Gori so med 22. februarjem in 5. marcem proste le tri sobe v treh butičnih oziroma manjših hotelih in nekaj deset nastanitev pri manjših zasebnih ponudnikih.

Na Bledu so v obdobju nordijskega svetovnega prvenstva po podatkih Booking.com proste sobe v enajstih hotelih, med katerimi je večina manjših oziroma butičnih. V Bohinju je medtem mogoče rezervirati nastanitev v štirih hotelih.