Smučarske skakalke so na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici danes opravile tri trening skoke na srednji skakalnici. Slovenke so nastopile v okrnjeni zasedbi. Manjkala je Nika Križnar, ki je obležala z gripo . Če v sredo ne bo pripravljena na kvalifikacije, jo bo zamenjala 15-letna Ajda Košnjek. Pričakovano je bila od Slovenk na treningu najbolj prepričljiva Ema Klinec, ki bo branila naslov svetovne prvakinje.

Ženska skakalna reprezentanca je v zadnjih dveh letih spisala vrsto uspehov. Z zadnjega nordijskega prvenstva se je vrnila s tremi odličji. Naslovom svetovne prvakinje Eme Klinec s srednje skakalnice, bronom Nike Križnar z velike skakalnice in srebrom z ekipne tekme. Križnarjeva je v tisti sezoni osvojila tudi kristalni globus.

Lansko olimpijsko tekmovalno obdobje so Slovenke prestavljale skakalne mejnike, Urša Bogataj je na olimpijskih igrah osvojila dve zlati odličji, Križnarjeva dve kolajni, prvič v zgodovini so osvojile pokal narodov, se podpisale pod trojno zmago in poskrbele za dobre obete pred novo sezono z vrhuncem na domačem nordijskem prvenstvu v Planici.

Če Nika Križnar ne bo pripravljena, jo bo zamenjala Ajda Košnjek

Ta se ni odvijala po načrtih. Prvi dan novega leta se je poškodovala Bogatajeva in predčasno končala sezono, Križnarjevi je preglavice povzročal zvin gležnja, rezultati niso sledili željam, potrebovala je umik, tako da od začetka februarja ni tekmovala. Tik pred prvenstvom so jo od skakalnice oddaljile nove težave, zbolela je za gripo, tako da je izpustila torkov trening, o njenem nadaljnjem udejstvovanju se bodo odločali postopoma. Če v sredo ne bo pripravljena, jo bo zamenjala 15-letna Ajda Košnjek.

Foto: Guliverimage

"Veliko smo imeli smole v tej zimi, zdaj pa je zbolela še Nika Križnar, ima gripo tipa B. Zdaj jemlje tablete in v domačem okolju počiva. Upamo na najboljše. Dogovoril sem se, da jo obdržimo na startnem seznamu, ekipo je bilo namreč treba oddati danes po treningu. Lahko jo zamenjamo do devete ure jutri, ko bo sporočila, ali bo lahko nastopila v kvalifikacijah. Če ne bo zmogla, imamo zamenjavo, pride mlada Ajda Košnjek," je STA povzel besede glavnega trenerja Zorana Zupančiča.

"Ema Klinec solidna, a zna bolje" "Ema Klinec je bila solidna, zna pa tudi bolje," je po torkovem treningu dejal Zoran Zupančič. Foto: Guliver Image

Formo je skozi sezono stopnjevala Ema Klinec, ki je šestkrat skočila na stopničke, šestkrat na drugo mesto in je na četrtem mestu skupnega seštevka najvišje uvrščena Slovenka. Prve stopničke svetovnega pokala je februarja dočakala komaj 17-letna Nika Prevc, del ekipe za Planico sta tudi izkušena Maja Vtič in Katra Komar, ki se redno uvrščata med prejemnice točk.

Skakalke so danes opravile tri skoke za trening. Od Slovenk je pričakovano najvišje končala Klinčeva (3. mesto, 8. in 3.), Prevčeva je bila 6., 19., 17., Komarjeva 8., 17., 32., Vtičeva pa 16., 18., 22.

"Prišli smo na domače prizorišče, ki ni tako domače. Planica je kar močno spremenjena. Prizorišča so lepa, veličastna. Upam, da so se naše tekmovalke sprijaznile s skakalnico. Imeli smo stabilne vetrovne razmere, vseeno je bilo veliko skokov v eno točko, v eno luknjo. Zato so na izide zelo vplivale malenkostne razlike v vetru. Ema Klinec je bila solidna, zna pa tudi bolje. Nika Prevc je imela znova težave s točnostjo na mizi. Komar je začela zelo dobro, pa slabše končala. Vtičeva pa ravno obratno," je nastop ekipe za STA kratko strnil slovenski trener.

Katra Komar, Nika Križnar, Nika Prevc, Maja Vtič, Ema Klinec − slovenska zasedba v skokih na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu Foto: Nik Moder/Sportida

"Čeprav se je od lani spremenilo kar nekaj stvari, cilji ostajajo visoki"

"Čeprav je ekipa drugačna kot lansko leto, od takrat se je namreč kar spremenila, spremenili pa so se tudi ženski smučarski skoki, menim, da smo zdaj ujeli formo, cilji pa še vedno ostajajo visoki. V Emi imamo eno najbolj stabilnih tekmovalk v svetovnem pokalu, v zadnjem obdobju je dosegla šest drugih mest. Zelo močna v zadnjem trenutku je tudi Nika Prevc. Verjamem, da se bo Nika Križnar zdaj, ko se je nadihala svežega zraka, vrnila močna. Prav tako sta Maja Vtič in Katra Komar na zadnjih tekmah dokazali, da lahko s posameznimi skoki sežeta visoko. To nas navdaja z neko pozitivno energijo, da smo pripravljeni na prvenstvo. Tudi na prejšnje prvenstvo smo prišli iz Rasnova in bili uspešni. Tudi zdaj želimo doseči cilje. Cilji so visoki, kljub poškodbi Urše Bogataj jih nismo spreminjali. Ciljamo na kolajne. Če kolajne ne bo, bomo izredno razočarani. V boj za te gremo na individualnih tekmah, a prav tako na ekipnih, čeprav nimamo Urše. Menim, da lahko ekipno kljub vsemu presenetimo," je še pred boleznijo Križnarjeve o ciljih slovenske zasedbe dejal Zupančič.

Ema Klinec je rezultatsko najmočnejše slovensko orožje − na srednji napravi brani naslov svetovne prvakinje. Foto: Guliverimage

"Ne želim, da si tekmovalke naložijo dodatno breme zaradi domačega prvenstva"

"Na velikih tekmovanjih se marsikdo lahko hitro znajde pod dodatnim pritiskom in zaradi tega lahko sledi hiter razpad, sploh če glava ni na pravem mestu. Vse mora biti usmerjeno v delo." Foto: Vid Ponikvar Čutijo dodatno odgovornost, breme, ker je prvenstvo doma, sploh prvič? Koliko so se posvetili mentalni pripravi?

"Zagotovo tekmovalke poskušaš nekako skozi tekme pripravljati na to veliko tekmovanje. Na velikih tekmovanjih se marsikdo lahko hitro znajde pod dodatnim pritiskom in zaradi tega lahko sledi hiter razpad, sploh če glava ni na pravem mestu. Ohranito moramo osredotočenost. Vse stvari so vnaprej precej natančno postavljene. Če tekmovalke natančno vedo, kaj jih čaka naslednji dan, kaj morajo narediti, se nimajo časa obremenjevati s preostalimi stvarmi. Pomembno bo slediti natančnemu programu in da ta ne bo preveč moten z drugimi stvarmi. Ne želim, da si tekmovalke naložijo dodatno breme zaradi domačega prvenstva. Svetovna prvenstva in velika tekmovanja so tudi tekmovanja presenečenj, favoritov vnaprej ni. Če jih ustvarimo, je to zanje vsekakor breme," razmišlja 47-letni trener in se nadeja pomoči domačih navijačev: "V preteklosti se je večkrat pokazalo, da so ob podpori domačega občinstva naše tekmovalke zelo dobro delovale."

Smučarski skoki na nordijskem prvenstvu v Planici (ženske) Sreda, 22. februar

16.30 Kvalifikacije, srednja skakalnica (HS102) Četrtek, 23. februar

17.00 Individualna tekma, srednja skakalnica (HS 102) Sobota, 25. februar

12.15 Ekipna tekma, srednja skakalnica (HS 102) Nedelja, 26. februar

17.00 Mešana ekipna tekma, srednja skakalnica (HS 102)



Torek, 28. februar

18.30 Kvalifikacije, velika skakalnica (HS 138) Sreda, 1. marec

17.30 Individualna tekma, velika skakalnica (HS 138)

