Slovenca dobila napet dvoboj z Avstrijcema za drugo mesto

Slovenska smučarska skakalca Maksim Bartolj in Žiga Jelar sta danes v romunskem Rasnovu na super ekipni tekmi za svetovni pokal osvojila drugo mesto. Zmagala je nemška dvojica Karl Geiger - Andreas Wellinger, našima asoma pa sta v finalni seriji močno zapretila Avstrijca Clemens Aigner in Philipp Aschenwald, a bila prekratka za 2,3 točke. Nemca sta zmagala s 33,8 točke prednosti pred svlovensko dvojico.

Maksim Bartolj je z 91,5 metri slovensko ekipo v prvi seriji popeljal na sedmo mesto, odlično pa se je nato odrezal Žiga Jelar, ki je z 99 metri poskrbel za vodstvo. Po prvi seriji sta imela Slovenca 6,1 točke prednosti pred Nemcema in 6,9 pred Norvežanoma.

V drugi je Bartolj z 90 metri zaostal za Nemčijo, tudi Jelarjevih 94,5 metra je bilo premalo, da bi slovenska dvojica spet prevzela vodstvo. Po drugi seriji sta Slovenca za 15,4 točke zaostala za Nemcema, imela pa sta 15,4 točke prednosti pred tretjima Norvežanoma.

V finalu sta bila Nemca za slovensko dvojico nedosegljiva, zato pa sta našima močno zapretila Avstrijca. Bartolj je z 91 metri v težkih razmerah – vse od druge serije je skakalce močil močan dež – opravil svoj del naloge, po 98 metrih Clemensa Aignerja pa je Jelarja čakalo težko delo. A opravil ga je z odliko, pristal pri 99,5 metih, kar je bila daljava dneva, in ubranil drugo mesto za pičle 2,3 točke.

Izidi: 1. Nemčija 736,9

(Karl Geiger, Andreas Wellinger)

2. Slovenija + 33,8

(Maksim Bartolj, Žiga Jelar)

3. Avstrija 36,1

(Philipp Aschenwald, Clemens Aigner)

4. Norveška 53,1

5. Poljska 59,3

6. ZDA 69,4

... Pokal narodov: 1. Avstrija 4555

2. Norveška 3877

3. Poljska 3584

4. Slovenija 3576

5. Nemčija 2284

6. Japonska 1374

...

Na včerajšnji posamični tekmi je slovenski skakalec Žiga Jelar za las zgrešil zmago, ko je za vsega dve desetinki točke zaostal za Nemcem Wellingerjem.

Premierna super ekipna tekma je bila pred tednom dni v ameriškem Lake Placidu. Takrat sta zmagala Poljaka Dawid Kubacki in Piotr Zyla. Slovenske barve sta takrat branila Domen Prevc in Timi Zajc in zasedla peto mesto.

