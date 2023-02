Žiga Jelar na stopničkah!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec moške posamične tekme v romunskem Rasnovu je nemec Andreas Wellinger, na drugem mestu pa je tekmo končal odlični slovenski smučarski skskalec Žiga Jelar. Do točk svetovnega pokala sta se prebila še Maksim Bartolj in Rok Masle.

Večina prvokategornikov izpušča Rasnov, saj se pripravljajo na nordijsko svetovno prvenstvo v Planici. V Romuniji tako nastopa zgolj pet skakalcev iz prve dvajseterice svetovnega pokala, in sicer Andreas Wellinger, Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Žiga Jelar ter Daniel Andre Tande.

Jelarja je na sobotni tekmi premagal le Wellinger in to za pičli dve desetinki točke. Tretje mesto je zasedel še en Nemec Karl Geiger, vodilni s prve serije, prav tako Nemec Markus Eoisenbichler, pa je v finalu zdrsnil na četrto mesto.

Do točk svetovnega pokala sta se prebila še dva slovenska skakalca, Maksim Bartolj je bil 20., Rok Masle pa 25. Brez finala sta danes ostala Matija Vidic (83,5 m) in Žak Mogel (83,5 m), zasedla sta 34. in 38. mesto.

Jutri se bodo skakalci v Rasnovu pomerili še na t. i. "super ekipni" tekmi, v parih. Za zdaj še ni znano, katera dvojica bo branila slovenske barve, tekma pa se bo začela ob 16.10.

