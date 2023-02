"V izjemno čast mi je že to, da imamo prvenstvo doma. Nekaj posebnega je. Všeč mi je, da sem v takšni vlogi, za najvišja mesta je vedno treba nekaj tvegati," pred prvo tekmo skakalk na 43. nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici pravi branilka naslova svetovne prvakinje s srednje skakalnice Ema Klinec. Preizkušnja se bo začela ob 17. uri, v boj se podaja pet Slovenk. Glavni trener Zoran Zupančič upa, da bodo vse dodale še nekaj h kvalifikacijskim skokom in na vzvratni veter, ki bi lahko odločilno vplival na najvišja mesta. V boju za odličja vidi vsaj deset skakalk. V slovenski reprezentanci ob tem poteka še interna tekma za sobotno ekipno tekmo.

Pred smučarskimi skakalkami je prvi boj za odličja na 43. nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici. Čaka jih tekma na srednji skakalnici, na kateri naslov svetovne prvakinje izpred dveh let iz Oberstdorfa brani Ema Klinec. Sredine kvalifikacije je končala na devetem mestu in pred sedmo silo stopila v posebni majici svetovne prvakinje.

"V izjemno čast mi je že to, da imamo prvenstvo doma. Nekaj posebnega je. Všeč mi je, da sem v takšni vlogi. Vseskozi pravim, da moraš za najvišja mesta vedno nekaj tvegati in iti na vso moč," pravi o bremenu, ki ga prinaša branjenje zlatega odličja, o svojem zadnjem skoku na srednji napravi pred tekmo pa: "Bil je še boljši kot na treningu, so pa preostale najboljše očitno tokrat še več dodale. Sama sem zadovoljna s tem, ker sem pokazala. Če bo tudi na tekmi vseskozi enak nalet, bo super. Bodo pa odločale tudi te točke, ki na splošno odločajo že vso sezono."

Foto: Anže Malovrh/STA

"Vzvratni veter prinaša dobre točke, vzgonskega pa ne moremo več tako izkoriščati kot nekoč"

Pri tem je imela v mislih pribitek ob vetru v hrbet, ki bi lahko danes odigral odločilno vlogo v boju za najvišja mesta, na kar je po kvalifikacijah opozoril tudi glavni trener skakalk Zoran Zupančič. "Že zelo dolgo časa govorim, da so se ženski skoki spremenili. Dresi, predvsem kroji, so nam odvzeli malo letne faze. V ospredje prihajajo tekmovalke, ki so res močne, ki ga, po domače povedano, pribijejo. Pri vsem skupaj se vidi, da trenerji na tribuni bolj molijo za vzvratni veter kot vzgornjik, saj vzvratni veter prinaša dobre točke, vzgonskega pa ne moremo več tako izkoristiti med letom, kot smo ga včasih. To dela največjo razliko."

Nika Križnar je kljub bolezni stisnila zobe in bila v sredo v kvalifikacijah najvišje uvrščena Slovenka. Foto: Sportida

Slovenska zasedba ima po zaslugi branilke naslova, svetovne prvakinje iz Oberstdorfa Eme Klinec, na srednji skakalnici pravico nastopa s petimi tekmovalkami, preostale reprezentance lahko računajo na največ štiri skakalke. V kvalifikacijah je bila na 8. mestu najvišje uvrščena obolela Nika Križnar, mesto za njo je končala Klinčeva, Maja Vtič je zasedla 13. mesto, Nika Prevc 25., Katra Komar pa 28.

Anna Odine Ström se na srednji skakalnici znajde odlično, a krog favoritinj je širok. Foto: Sportida

Konkurenca zgoščena, deseterica v boju za odličja

47-letni trener je bil po kvalifikacijah srednje zadovoljen s prikazanim svojih varovank, še najbolj sta ga razveselili odločitev obolele Nike Križnar, ki se je vseeno podala na vrh skakalnice in bila z osmim mestom najvišje uvrščena Slovenka, ter predstava Maje Vtič, ki je bila 13. Kot pravi, ima večina še rezerve, za katere upa, da jih bodo danes izkoristile.

V krogu favoritinj za odličja vidi vsaj deset skakalk. "Konkurenca je zelo zgoščena. Vemo, da so velika tekmovanja tekmovanja presenečenj. Lahko se zgodi marsikaj. Kot smo videli po treningih, je vsaj deseterica v igri za stopničke. Tista, ki bo prava in bo pokazala dva najboljša skoka, bo vzela zlato," pravi trenerski šef ženske skakalne reprezentance.

Najbolj razpoložena na treningih in v kvalifikacijah na srednji skakalnici je bila Norvežanka Anna Odine Ström.

V slovenski zasedbi poteka interni boj za sobotno ekipno tekmo. Foto: Sportida

Interni boj za ekipno tekmo

V slovenski reprezentanci poteka še interni boj za uvrstitev na sobotno ekipno tekmo na srednji skakalnici. Da bi se izognili nevšečnostim in slabi volji, ki se je pojavila pred dvema letoma v Oberstdorfu, je trener tokrat pred novinarji spregovoril, po kakšnem ključu potekajo interne kvalifikacije.

"Odločitev o ekipi poteka po določenem procesu kvalifikacij. Za te štejejo trije tekmovalni skoki, in sicer kvalifikacijski (sredin na srednji napravi, op. a.) in dva tekmovalna četrtkova skoka. V ta boj gresta Katra Komar in Maja Vtič. Če bo razlika več kot pet točk, slabša tekmovalka dobi deset točk hendikepa na petkovem treningu," je dejal Zupančič in dodal, da so vse tekmovalke seznanjene s pravilom in so se z njim strinjale.

Današnja individualna tekma se bo začela ob 17. uri.

Na zadnjem svetovnem prvenstvu sta ob zlati Emi na odru za zmagovalke stali srebrna Maren Lundby in bronasta Sara Takanaši.

