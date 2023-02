Raje bi kakšno dodal kot razmišljal o stari

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kako je osvojiti medaljo na velikih tekmovanjih, slovenski skakalec Anže Lanišek dobro ve. Pred dvema letoma je bil v Oberstdorfu bronast in temu odličju bi rad na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu dodal novega. Trdne temelje je postavljal skozi celotno sezono, saj je v Planico pripotoval kot tretji najboljši skakalec v svetovnem pokalu.

Tri zmage, pet drugih mest, dve tretji mesti in skupno 1.096 točk so hvalevredni dosežki Anžeta Laniška v tej zimi, v kateri je najboljši slovenski skakalec. Prav zaradi vseh odličnih skokov bo osrednji slovenski adut v moški konkurenci za medaljo.

Ker bo nastopil na domačem prvenstvu v Planici, se zanj prav veliko ne spremeni: "Še vedno imam enak cilj."

Prav tako mu ni v breme, da spada v krog favoritov za medalje: "V izziv mi je. Če bom takoj rekel, da je breme, lahko kar končam, se usedem doma in tudi tam počakam 14 dni. Popolnoma nesmiselno je. Toliko časa že treniramo, vlagamo vse, tudi naši bližnji, vsi se žrtvujemo. Nima si smisla nalagati bremena."

"Pripravljen sem"

Pred dvema letoma je skočil do premierne posamične medalje na velikih tekmovanjih. V Oberstdorfu je bil na srednji skakalnici bronast, nato pa so mu težave s hrbtom ponagajale, da ni konkuriral za medaljo tudi na večji napravi: "Prvi teden je bil odličen. Po mešani tekmi so se pojavile težave. V Oberstdorfu sem užival, bil sem pripravljen. Kot vem, da sem tudi zdaj."

V pretekli sezoni je imel pred seboj novo veliko tekmovanje, olimpijske igre v Pekingu, kjer pa se mu ni izšlo. Občutil je padec forme in se sploh ni uvrstil na ekipno tekmo ter posamično na veliki skakalnici.

V slovenski reprezentanci bo napeto tudi na domačih tleh, kjer se bodo v četrtek na treningu pomerili v lovu za štiri vstopnice za tekmo. Za Laniška je značilno, da se iz vsake šole česa nauči, in tudi sam upa, da je bila tista iz Kitajske poučna: "Niti nisem napet. Skušam biti čim bolj umirjen, se ne obremenjevati s svetovnim prvenstvom in poskusiti ne ponavljati napak iz Pekinga."

"Višje sile mi niso dopustile, da bi skočil" V Lake Placidu je imel Lanišek obilico smole. V ZDA je nazadnje skakal pred prvenstvom v Planici, saj je tako kot večina favoritov izpustil postojanko v Romuniji. V Ameriki mu je v kvalifikacijah za drugo tekmo ponagajala zadrga, zaradi česar ni mogel nastopiti in ostal brez točk svetovnega pokala: "Pripravil sem se na kontrolo. Dres je treba zapeti, zadrgo zatakniti, iti na razkorak. Nekako je bila zadrga zataknjena. Poskušal sem jo zapeti, vendar se je naredila luknja. Odpeti sem jo poskušal, tudi ni šlo. Višje sile mi niso dopustile, da bi skočil." V podobnem položaju je bil že pred leti v Bischofshofnu na novoletni turneji, kjer je imel težave z dresom takrat tudi Timi Zajc: "Tudi na treningu se kdaj zgodi, da je šla kakšna zadrga. Ni kritična, je že zamenjana, dvojno prišita."

Po Kulmu naredili šok terapijo

Prvo dejanje v Planici bo na srednji skakalnici, kjer slovenski skakalci poleti opravljajo treninge, vendar so bolj prisotni na sosednji veliki. O tem, kako blizu mu je srednja skakalnica, je Domžalčan dejal: "Ne vem, ali sem opravil 15 skokov v tej sezoni na tej skakalnici. Pred Willingenom, po Kulmu smo šli takoj na manjšo. Naredili smo šok terapijo. Res sem se dobro počutil. Na obe skakalnici grem z dobrimi občutki."

Najboljši mož v slovenski reprezentanci na slehernem koraku izpostavlja pomembnost družine in pomoč, ki prihaja s te strani, zato bo vesel, da bodo lahko njegovi najbližji v izteku skakalnic v dolini pod Poncami. V največje veselje bi mu razumljivo bilo, da bi bil na zmagovalnem odru. Kot je bil v Oberstdorfu. Tista medalja pa je pri njem trenutno zgodovina: "Nek spomin je. Trenutno se ne ozirom na to. Lepše bi bilo kakšno dodati kot razmišljati o starih."