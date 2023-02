Spraševala se je, zakaj to sploh govori

"Letos sem res spoznala, kako pomembno je, da uživaš na tekmah," je pred nordijskim svetovnim prvenstvom v Planici povedala Eva Urevc, trenutno naša najboljša tekačica na smučeh. To bo zanjo tretje svetovno prvenstvo, do zdaj je na njih osvojila eno medaljo.

Eva Urevc je letos v slovenski reprezentanci prevzela vodilno vlogo, potem ko se je lani Anamarija Lampič preselila v biatlonske vrste. Eva je v letošnji sezoni nanizala nekaj vidnih rezultatov, sploh pa je velik napredek pokazala na tekmah v razdalji. Še najbolj pomembno se ji zdi, da bo na domačem prvenstvu poskušala uživati. Med našim pogovorom je bila 27-letna tekmovalka iz Gorij videti zelo sproščena, kar je dober obet pred njenimi najpomembnejšimi tekmami v sezoni, če ne celo v njeni športni karieri. Omenimo, da ima Eva Urevc bronasto medaljo s svetovnega prvenstva v Oberstdorfu, ko je bila v ekipnem šprintu skupaj z Anamarijo Lampič tretja.

Kako bi ocenili proge v Planici in ali vam te ustrezajo?

Pravzaprav je Planica znana po najzahtevnejših progah. Meni njen profil zelo ustreza. Kot sem pa že dejala, bo zelo odvisno, kakšna bo forma, kako dobro si pripravljen. Na zadnjih treningih v Planici sem uživala na intervalih. Res sem imela sveže noge in proge so se mi zdele lahke. Upam, da bo na svetovnem prvenstvu podobno.

V šprintih je veliko prerivanja, kakšna je sploh taktika na takšnih tekmah?

Vedno se pri šprintih govori, da ni dobro biti na prvem mestu in za seboj vleči cele skupine. Bolje je, da si na drugem ali tretjem mestu. A ta položaj je zelo stresen, saj si vse tekmovalke želijo biti tam. Šprint je zagotovo zelo stresen in pobere ti veliko energije. Tekma ni toliko naporna kot trema, ki jo imaš. Je stresno, ampak tudi zabavno.

Na tekmah v razdalji ste v letošnji sezoni zelo napredovali. So vaši najvišji cilji še vedno v šprintu ali veliko pričakujete tudi na tekmah v razdaljah?

Še vedno verjamem, da v šprintu lahko dosežem malenkost boljši rezultat kot v razdalji. Res pa je, da sem se zadnje mesece spraševala, zakaj to sploh govorim, saj lahko tudi na razdalji posežem visoko. Vseeno bom rekla, da je šprint vrhunec tega svetovnega prvenstva. Po šprintu bo moja osredotočenost še vedno ostala zelo visoka. Zelo se veselim skiatlona. Tam je skupinski štart na 15 kilometrov. V preteklosti sem pokazala, da znam na razdalji tako v klasiki kot tudi v prostem slogu dobro teči. Res se veselim te tekme.

Koliko vam je uspelo trenirati menjavo smuči za skiatlon?

Na zadnjem treningu smo trenirali menjavo. Menjava in dinamika meni zelo ustrezata. Mislim, da bom, če bo prava forma, lahko držala skupino. Menjave se sploh ne bojim, predvsem mi bo to v užitek.

Dejali ste, da boste poskusili tekmovati na vseh disciplinah. Ali to pomeni, da se ta trenutek res dobro počutite?

S trenerjem sva prišla do sklepa, da se moja pripravljenost z vsako tekmo izboljšuje in da zmeraj bolj uživam. Preprosto bom izkoristila vse mogoče tekme. Vendarle je to vrhunec sezone, tako da nimam kaj taktizirati. Treba je imeti tekme in treba si je dati možnost. Če mogoče na eni tekmi ne bo šlo, bo šlo mogoče na drugi bolje. To bom izkoristila. Morda lahko izpustim tekmo na 30 kilometrov, ki je na koncu. Do takrat bom namreč štartala na vseh tekmah in če bom zelo utrujena … Trideset kilometrov v Planici je res zelo mučnih.

V preteklosti ste z Anamarijo Lampič v ekipnem šprintu zelo prevladovali. Ana se je lani poslovila od teka na smučeh, kaj lahko zdaj pričakujete od te discipline?

Sploh ne vem, kaj pričakovati, ker z Anjo (Mandeljc, op. p.) sploh nikoli nisva tekli ekipnega šprinta. Ta ekipni šprint v Planici bo izjemno, izjemno zahteven. Res ne vem, kaj lahko pričakujem. Težko bi karkoli rekla, saj bi lahko narobe napovedala. Dala bom vse od sebe, opravila svojo nalogo, verjamem, da bo tudi Anja. Kaj sva sposobni narediti skupaj, bomo videli na tekmi.

Koliko na takšnem tekmovanju pomenijo izkušnje. Prav tako imate skupaj z Anamarijo Lampič s svetovnega prvenstva v Oberstdorfu medaljo z ekipnega šprinta?

Mislim, da me bo trener dal na drug položaj. Tistega, ki ga je imela v preteklosti Ana (Anamarija Lampič, op. p.). Zaradi tega, da imam na koncu več možnosti za šprint. Več izkušenj imam. Da, izkušnje so pomembne. V ekipnem šprintu je veliko prerivanja in taktike. Upam, da se bo Anja znašla.

Boste ob vseh svojih izkušnjah na domačem prvenstvu čutili kaj manj pritiska?

V preteklosti sem se spopadala s težavami, da morda na tekmah nisem toliko uživala. Naložila sem si prevelik pritisk in potem samo sebe razočarala. Letos sem res spoznala, kako pomembno je, da uživaš na tekmah. Če ne uživaš, nimaš temeljnih možnosti za dober rezultat. Res se veselim teh tekem v Planici in pravzaprav že komaj čakam. To je dober znak zame in upam na dobre rezultate.

