Napeto v slovenski reprezentanci

Prišel je čas, da na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici svoje razkošno znanje pokažejo tudi smučarski skakalci. Pred njimi je trening, ki bo v marsikateri reprezentanci predstavljal interni boj za prosta mesta na tekmi. Tudi v Sloveniji bosta izmed šesterice odpadla dva. Mesto med četverico si bodo od 12.30 naprej skušali zagotoviti Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar, Domen Prevc, Peter Prevc in Lovro Kos.

V četrtek bodo ob 12.30 prvič srednjo skakalnico preizkusili skakalci, ki bodo imeli pred seboj tri trening skoke. Po koncu le-teh bodo trenerji vseh ekip izbrali štiri predstavnike, ki bodo imeli možnost zastopati barve Slovenije v kvalifikacijah in na tekmi za medalje.

Le Poljaki bodo imeli možnost nastopa s petimi skakalci, saj imajo v svojih vrstah Piotra Zylo, ki je bil pred dvema letoma zlat v Oberstdorfu.

Na srednji skakalnici se je takrat bronastega odličja veselil Anže Lanišek. Na prvenstvo je prišel kot najboljši slovenski skakalec. V tej sezoni je že velikokrat razveselil slovenske privržence smučarskih skokov. Povrhu vsega je tretji v skupnem seštevku svetovnega pokala. A tudi njega čaka interni boj na današnjem treningu.

Glavni trener Robert Hrgota pravi, da imata ob njem nekaj bonusa še Timi Zajc in Žiga Jelar, prav vsi pa bodo morali pokazati visoko raven skakanja, saj bodo vstopnico za tekmo skušali dobiti tudi stari lisjak Peter Prevc, Domen Prevc in Lovro Kos. In vsi se verjetno dobro spominjate, kako napeto je bilo že lani na olimpijskih igrah v Pekingu, kjer se je bila huda bitka za mesto na tekmi.

"Treninga bosta pomembna, tudi lansko leto v Pekingu je bilo tako. To so majhni cilji, ki jih vsak ima. Nas je šest, vsi smo skočili med deset. Ekipa je zelo močna. Že s tem, da se uvrstiš na tekmo, si že marsikaj naredil," poudarja starejši Prevc.

"Pošteno je, da je tako. Če ne moreš priti v ekipo, veš, da ne moreš biti v igri za medaljo. Prav je, da se na treningu izkaže, kdo je v formi in se da priložnost najboljšim," o interni tekmi pravi mladi Zajc.