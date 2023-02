Prišel je njihov čas

Konec čakanja. Z uradnim odprtjem se je v torek prižgala zelena luč za začetek nordijskega svetovnega prvenstva v Planici, enega od največjih športnih dogodkov v zgodovini Sloveniji. Kaj lepšega je za športnika kot osvojiti medaljo na domačih tleh, pred domačimi navijači. Kar nekaj kandidatk in kandidatov ima Slovenija, ki bi lahko stopili na zmagovalni oder in se zapisali v zgodovino.

Svetovna prvenstva se v zadnjem obdobju vrstijo kot po tekočem traku. Po alpskem in biatlonskem se v Gruziji ravnokar dogaja še deskarsko svetovno prvenstvo, kjer je bila bera slovenskih medalj žal nična.

Nordijska družina bo "reševala" slovensko zimsko čast. Pred domačim avditorijem v Planici bodo poskušali športniki v treh športih – smučarski skoki, smučarski teki in nordijska kombinacija – skočiti in priteči do morebitnega odličja.

Pred dvema letoma so Oberstdorf zapuščali s šestimi medaljami, kar je bil rekord. Letvica je postavljena visoko, a ima tudi letos Slovenija več želez v ognju za najvišji domet.

Skakalna družina ima najbolj trdne temelje

Smolo imajo v ženski skakalni reprezentanci, v kateri so med sezono ostali brez poškodovane Urše Bogataj, ki je lani postala zlata na olimpijskih igrah v Pekingu. V zadnjem obdobju se črni oblaki zgrinjajo še nad Niko Križnar, ki je v začetku februarja zapustila karavano svetovnega pokala in se nekoliko umaknila, tik pred začetkom prvenstva pa je zbolela še za gripo. Zato pa ima glavni trener Zoran Zupančič v svojih vrstah še aktualno svetovno prvakinjo Emo Klinec. Na prvem uradnem treningu na srednji skakalnici je z dvema tretjima dosežkoma poslala sporočilo, da bi se lahko v četrtek na posamični preizkušnji razveselila novega odličja.

Ema Klinec bo v četrtek branila naslov svetovne prvakinje. Foto: Sportida

Če ne bi bilo težav s poškodbami in zdravjem, bi lahko govorili o medalji, celo zlati na ekipni ženski tekmi, a je zdaj vse skupaj zapleteno in bodo morale naše predstavnice odlično nastopiti za skok na stopničke.

Dekleta pa ne bodo skakala le sama, saj jih čaka tudi tekma mešanih ekip, kjer bodo združila moči z dvema fantoma in tam prav tako iskala pot do medalje.

Tudi med slovenskimi skakalci je lahko prisoten razlog za optimizem. Anže Lanišek je vendarle tretji najboljši skakalec v sezoni, trikrat je v tej zimi celo zmagal, pred dvema letoma bil bronast v Oberstdorfu. Na zmagovalnem odru so se znašli še Žiga Jelar, Domen Prevc in Timi Zajc, med najboljšo deseterico pa sta se uvrstila prav tako Lovro Kos in šampion Peter Prevc, ta zna najti nekaj več na največjih dogodkih, kar je v preteklosti že večkrat dokazal.

Eva in Ema

V zgodovini so medalje iz tujine prinašali tudi iz tekaških vrst, v celoti predstavnice nežnejšega spola. Petra Majdič, Katja Višnar, Anamarija Lampič in Eva Urevc so se veselile na nordijskih svetovnih prvenstvih. Aktivna v tej zimski športni disciplini je zadnja, ki je bila pred dvema letoma v Oberstdorfu skupaj z Lampičevo bronasta v ekipnem šprintu. Do letošnje sezone smo jo poznali kot šprinterko, na novoletni turneji pa je presenetila tudi na razdaljah. Njena osrednja disciplina je šprint v prosti tehniki, v Planici pa bodo letos šprinterji nastopali v klasičnem slogu.

Eva Urevc in Anamarija Lampič sta pred dvema letoma pritekli do brona. Eva bo najmočnejše slovensko tekaško orožje. Foto: Guliverimage

Nobene medalje še nimajo slovenski nordijski kombinatorci in kombinatorke. Zadnje šele prihajajo na širši zemljevid. Glavni trener Goran Janus je pred sezono napovedal medaljo Eme Volavšek, ta je bila lani že tretja na tekmi svetovnega pokala, a je imela naša najboljša nordijska kombinatorka pred prvenstvom težave s hrbtom. Koliko bo to vplivalo na njene nastope, bomo videli kaj kmalu, saj bo ženska preizkušnja na sporedu v petek.

Negotovosti pa ni le pri medaljah, ampak tudi pri obisku tekem. Sprva so šle karte nekoliko slabše v prodajo, ker so bile cene zasoljene, nato je organizator posredoval in v prodajo dal nekoliko cenejše popoldanske in družinske vstopnice. Najlepši mogoči scenarij bi bil, da bi bila dolina pod Poncami polna, polna pa bi bila tudi bera slovenskih medalj. Kaj od tega se bo uresničilo, bomo videli v prihodnjih dveh tednih, vse do 5. marca, ko se bo spustil zastor nad nordijskim svetovnim prvenstvom v Planici.