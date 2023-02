Oteževalna okoliščina za Prevca

Za slovenskega skakalnega šampiona Petra Prevca lahko v pozitivnem pomenu besede rečemo, da je pravi skakalni lisjak. Ima že toliko izkušenj in je navdušil na velikih tekmovanjih, da ne bi bilo nič nenavadnega, če bi se mu po nekoliko slabših koncih tedna v svetovnem pokalu uspelo eksponentno dvigniti in na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu konkurirati za najvišja mesta.

Hvalevredna je bera medalj Petra Prevca, ki jih je začel osvajati že leta 2011, ko je bil z ekipo bronast na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oslu. Prve posamične se je razveselil dve leti pozneje v Predazzu, kjer je bil najprej bronast na srednji in srebrn na veliki napravi. Leto pozneje je osvojil novi medalji na olimpijskih igrah. Leska sta bili enakega, le skakalnici je zamenjal. Istega leta je bil na svetovnem prvenstvu v poletih v Harrachovu bronast.

Do prvega zlata je moral počakati na sanjsko sezono 2015/16. Poleg zlatega orla, velikega kristalnega globusa za skupno zmago v svetovnem pokalu in malega za polete je dodal še zlato medaljo na svetovnem prvenstvu v poletih.

Srebrno odličje si je okoli vratu nadel leta 2018 na ekipni tekmi na poletih v Oberstdorfu, lani pa na olimpijskih igrah skočil do novih dveh medalj. Zlat je bil na mešani tekmi, srebrn pa z ekipo na veliki napravi.

Peter Prevc pred začetkom SP v Planici (vir: Planet TV):

"Z manjšimi pričakovanji, kot sem šel, boljše rezultate sem dosegel"

A pred odhodom v Peking se od najstarejšega od bratov Prevc ni pričakovalo, da bo v igri za odličja. Nato je že na srednji skakalnici dal vsem vedeti, da se zna zbrati za velike tekme, in bil v igri za bron, ki so mu ga vzele sodniške ocene.

Tudi glavni trener Robert Hrgota verjame, da lahko na prvenstvu v Planici naredi preskok. "Z manjšimi pričakovanji, kot sem šel, boljše rezultate sem dosegel. Zato je bil Predazzo z vidika nordijskih svetovnih prvenstev najbolj uspešen. Tudi lani pred olimpijskimi igrami nisem kazal potencialov, pa se je izvrstno izšlo. Moja naloga je, da si ne vzamem prevelike zajemalke za juho, ampak majhno žlico in grem iz dneva v dan," je nazoren Prevc.

Če bi gledali njegove zadnje dosežke v svetovnem pokalu, potem bi mu težko pripisali velike možnosti za uspeh. V Lake Placidu je obakrat ostal brez točk, v Willingenu je bil 20., na Kulmu pred tem 29. Prav na avstrijski skakalnici se mu je začelo nekoliko podirati, saj je pred tem kazal visoko raven skakanja. V Saporu je bil denimo šesti, na zadnji postojanki novoletne turneje v Bischofshofnu sedmi …

"Treninga bosta pomembna, tudi lansko leto v Pekingu je bilo tako"

"Zadnji konec tedna v ZDA je bil kar slab. Imel sem dve ničli, kar se mi v karieri še ni zgodilo. Obeti pravi ravno niso. Na srečo imamo v Kranju pripravljeno skakalnico, kjer smo lahko trenirali. Verjamem, da so se lahko stvari osvežile," je optimističen 30-letni skakalec, ki je počaščen, da so mu namenili vlogo zastavonoše na odprtju prvenstva: "To je zelo na novo. Je čast, odgovornost niti ne, ker nimaš dodatnega dela. Videli so, kako vztrajen sem, in so mi dali za nositi zastavo. Mislim, da je bila to prva otvoritev, na katero sem šel na vseh svetovnih prvenstvih."

Za vse slovenske skakalce bo že v četrtek pestro, pa čeprav bo na sporedu "le" trening. Prvi mož stroke bo namreč na podlagi dosežkov iz šesterice nato izbral četverico fantov, ki bodo imeli možnost nastopa v kvalifikacijah.

"Treninga bosta pomembna, tudi lansko leto v Pekingu je bilo tako. To so majhni cilji, ki jih vsak ima. Nas je šest, vsi smo skočili med deset. Ekipa je zelo močna. Že s tem, da se uvrstiš na tekmo, si že marsikaj naredil," poudarja Prevc.

Oteževalna okoliščina za Prevca

Redki športniki dočakajo, da na vrhuncu zime nastopijo na domačih tleh. Peter je dočakal, da bo Planica gostila nordijsko svetovno prvenstvo, kar mu godi: "Da si doma, je dobrodošlo, saj veš, v kakšno okolje greš. Veš, koliko ljudi se je trudilo, da se je sploh zgodilo prvenstvo, koliko se zdaj trudijo. Veselje za športnika je, da kaj takega doživi na domačih tleh. Vsak tega ne more doživeti."

Čeprav se doma odlično počuti, pa mu skakalnici, ki bosta gostili tekmi svetovnega prvenstva, ne dišita najbolj. Kljub temu, da ima na Bloudkovi velikanki s 142 metri še vedno aktualen uradni rekord, ki ga je dosegel na tekmi svetovnega pokala. Anže Lanišek pa je denimo na državnem prvenstvu šest dni pozneje skočil 149 metrov.

"Meni nista všeč, ne majhna ne velika," je o oteževalnih okoliščinah dejal Prevc in nadaljeval: "To so izzivi, s katerimi se spopadaš. Od dnevne forme je odvisno, kako se boš s skakalnicami spopadel. Obe imata malce bolj položen nalet. Pri prehodu v mizo imam občutek, da gre navzgor. Tam velikokrat izgubim pravi položaj za odskok. Je pa velika naprava ena redkih skakalnic, na katerih imam še rekord. Morda, ker toliko časa tam ni bilo tekem. Zdaj sta Jelar (Žiga Jelar, op. a.) in Zajc (Timi Zajc, op. a.) tista, ki zelo rada podirata rekorde."