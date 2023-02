Zdravstveno šibka Nika Križnar navdušila: Ponosna sem, pravilno sem se odločila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nika Križnar je navkljub bolezni nastopila v kvalifikacijah in osvojila osmo mesto.

Glede nastopa Nike Križnar na srednji skakalnici na nordijskem prvenstvu je bilo v zraku veliko negotovosti. Gripa jo je namreč položila v posteljo, a je s svojo odločnostjo rekla bolezni ne in se kljub fizični izčrpanosti podala na skakalnico v Planici ter odlično opravila svoj del posla. "Glede na to, kako sem bila videti pred enim dnevom, sem vesela, da lahko sploh tekmujem," je povedala po koncu kvalifikacij, v katerih je bila z osmim mestom najboljša Slovenka.

V skakalnem svetu se je pri Niki Križnar v zadnjem času veliko dogajalo. Po Willignenu se je zaradi številnih dejavnikov, ki so vplivali na njene skoke, odločila za umik iz karavane svetovnega pokala.

Misli in delo je usmerila proti nordijskemu svetovnemu prvenstvu v Planici. A ji je tik pred zdajci ponagajalo še zdravje. Gripa jo je položila v posteljo. Tudi s to težavo se je spopadla in si dejala, da ne bo popustila.

Njen nastop na srednji skakalnici je bil sprva v negotovosti, vendar so na dan kvalifikacij iz slovenskega tabora sporočili, da bo nastopila. V poskusni seriji pred kvalifikacijami je skočila odlično in bila s 95 metri tretja najboljša. Z identično daljavo se je lahko pohvalila tudi v kvalifikacijah, kar ji je prineslo osmi rezultat, s katerim je bila najboljša Slovenka - Ema Klinec je bla deveta, Maja Vtič trinajsta, Nika Prevc 25. in Katra Komar 28.

"Pokazala sem zelo lepa skoka. Zraven sem in grem lahko mirno na tekmo"

"Glede na to, kako sem bila videti pred enim dnevom, sem vesela, da lahko sploh tekmujem. Da sem zbrala toliko moči, da sem tukaj. Pokazala sem zelo lepa skoka. Zraven sem in grem lahko mirno na tekmo," je z masko na obrazu in jasno vidno šibkega zdravja pred slovenskimi novinarji na prizorišču prvenstva dejala Nika.

Nato se je še razgovorila, koliko moči ji je vzela bolezen: "Ko si enkrat po bolezni, nisi najbolje telesno pripravljen. Šibek si. Sama se tako počutim. Veliko težav z mišicami sem imela tekom bolezni. Ponosna sem nase, da sem se pravilno odločila. Ne glede na vse."

Počitek je tisto, kar v tem trenutku najbolj potrebuje. Vsaka ura in prespana noč dajeta telesu nazaj moči. Razumljivo je, da ne bo optimalno pripravljena na tekmo, a je dobila potrdilo, da lahko navkljub težavam skoči daleč in celo v družbo najboljših.