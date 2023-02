Petnajstletna Makedonka bo vztrajala in upa na boljše čase

Foto: Guliverimage Lucija Medja, ki je na domačem svetovnem prvenstvu nastopila kot prva slovenska predstavnica, se je pričakovano uvrstila v glavni del tekmovanja. Osemnajstletna slovenska smučarka je v kvalifikacijah zasedla drugo mesto in za prvouvrščeno Brazilko zaostala za sedem sekund.

"Drži, da sem odprla to svetovno prvenstvo. Vendarle so to kvalifikacije. Pomembna je uvrstitev v prvo deseterico, da si na ta način prislužimo nastop na tekmah na razdalji. Bila sem druga, imela sem sedem sekund zaostanka in mislim, da je to dobra uvrstitev," je uvodoma povedala Medja.

Servis je deloval odlično

V teku na smučeh je zelo pomembna tudi priprava smuči. Lucija po kvalifikacijah svojih smuči ni mogla prehvaliti: "Moram se zahvaliti serviserjem, saj so bile smuči zelo dobro pripravljene. Od štarta je bolj kot ne samo spust in v tem predelu sem vodila za pet sekund. Moram povedati, da so bile razmere težke. Vroče je bilo, bil je južni sneg, ampak v vseh razmerah moramo tekmovati," je še dejala naša tekmovalka, ki se veseli prihodnjih dni, ki bodo v Planici bolj zimski. Sama si najbolj želi nastopiti v skiatlonu. Foto: Boštjan Boh

Mlado Makedonko so močno bolele noge

Na štartu se je zvrstilo tudi nekaj "eksotičnih" tekmovalk. Med njimi je bila makedonska predstavnica Sara Josimovska, ki pravi, da je v Makedoniji skupno največ 20 tekmovalk in tekmovalcev, na voljo pa imajo le dve tekaški stezi, zato so prisiljeni trenirati v tujini.

Sara ima šele 15 let in zanjo je bilo to prvo svetovno prvenstvo. "Bila sem zelo vznemirjena, tako da sem skoraj izgubila srce (smeh op. p.). Še naprej bom trenirala in upam, da bom na prihodnjem svetovnem prvenstvu bolje nastopila," nam je uvodoma povedala mlada tekmovalka.

S tekom na smučeh se ukvarja skoraj pet let, in kot pravi, je s svojim tekom zadovoljna, a nastop v Planici je ocenila kot zelo slabega. "Noge me zelo bolijo in moram povedati, da je proga zelo zahtevna. Vzponi so bili zelo strmi in dolgi, prav tako nisem dobro odpeljala spustov."

Kaj je povedala tekmovalka iz Čila? Natalija Ayala Foto: Boštjan Boh

Veliko navdušenje nad Planico sta pokazali Natalija Ayala in Martina Flores. Prva je zasedla 19. mesto, medtem ko je bila Martina 25. Obe sta obstali v kvalifikacijah. "Zelo lepo je tukaj," je povedala Natalija in ob tem dodala, da tek na smučeh v Čilu ni razvit in da je tam zelo malo tekmovalcev. Pravzaprav nam ni znala povedati, kako je vzljubila ta šport. Videla je druge, ki so tekli, nato je še sama poskusila, danes pa se s tem športom ukvarja že štiri leta. Ko smo jo vprašali, kako bi ocenila tekaško progo v Planici, nam je odgovorila: "Je zelo dobra, ampak tudi zelo zahtevna."

V četrtek bo na sporedu šprint

V četrtek bo v smučarskih tekih na sporedu šprint, kjer imajo naši največ možnosti za vidno uvrstitev. Glavni slovenski orožji bosta pri ženskah Eva Urevc, med moškimi pa Miha Šimenc. Kvalifikacije bodo na sporedu ob 12.00, izločilni dvoboji pa ob 14.30.

Preberite še: