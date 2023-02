Smučarske skakalke so že dočakale prvi pomemben dan na svetovnem nordijskem prvenstvu v Planici . Danes so se pomerile v kvalifikacijah na srednji skakalnici, na četrtkovo tekmo pa se je prebilo vseh pet slovenskih tekmovalk. Naslov svetovne prvakinje bo jutri branila Ema Klinec, ki je današnje kvalifikacije končala na devetem mestu. Naša najboljša kvalifikantka pa je bila povtratnica v reprezentanco Nika Križnar na osmem mestu. Križnarjeva je pred prvenstvom zbolela za gripo, odlično pa se je odrezala že na današnjem trening skoku, kjer ni bilo videti, da bi izgubila kaj moči, saj je bil s 95 metri izvrstna tretja. Kvalifikacije so pripadle Norvežanki Anni Odine Ström, ki je bila najbolj razpoložena že na torkovih treningih.

Slovenke imajo na četrtkovi tekmi pravico nastopiti s petimi skakalkami, saj naslov prvakinje brani Ema Klinec. Preostale reprezentance lahko sodelujejo z največ s štirimi skakalkami.



V današnjih kvalifikacijah je bila najboljša Slovenka povratnica po bolezni Nika Križnar na osmem mestu, Ema Klinec je bila deveta, Maja Vtič 13, Nika Prevc 25. in Katra Komar 28. Vseh pet si je tako zanesljivo priborilo četrtkovo tekmo, na kateri bo nastopilo 40 tekmovalk.

"Glede na to, kako sem bila videti pred enim dnevom, sem vesela, da lahko sploh tekmujem"

"Glede na to, kako sem bila videti pred enim dnevom, sem vesela, da lahko sploh tekmujem. Pokazala sem zelo lepa skoka. Zraven sem in grem lahko mirno na tekmo," je po koncu kvalifikacij dejala vidno šibka Križnarjeva.

"Jaz sem svoje, kar sem si zastavila, tudi naredila, tako da sem zadovoljna. Tudi jutri, če bom dobro poskakala, bom zadovoljna, ne glede na vse, je pa res, da je bil to kar dober skok. Lahko grem mirno spat," je po devetem mestu dejala Klinčeva.

"Sem kar zadovoljna, pomembno je, da sem danes nekako napredovala od torkovega treninga. To je moj cilj, da vsak dan izboljšam stvari in grem lahko z mirno glavo spat, jutri pa se v miru pripravim na tekmo," pa je po kvalifikacijah razmišljala na 13. mestu tretje najvišje uvrščena Slovenka Maja Vtič.

"S prestavami sem na splošno srednje zadovoljen. Sem pa zelo zadovoljen, da se je Nika odločila prit in zborbati kvalifikacije. Ni še stoodstotna, kar se vidi, to sem začutil tudi pri imitaciji, ko sem jo lovil, a vseeno je prikazala dva povem solidna skoka, pri katerih je malo zamudila. Bi pa posebej pohvalil v kvalifikacijah Majo Vtič. Drugače pa imajo vse tekmovalke rezerve, ki jih bo treba jutri pokazati," je misli po kvalifikacijah strnil trener Zoran Zupančič.

Zmagovalka kvalifikacij pa je bila Norvežanka Anna Odine Ström, ki je za 0,2 točke ugnala Nemko Katharino Althaus in za 0,9 točke Japonko Juki Ito.

Četrtkova tekma se bo začela ob 17. uri.

Svetovno prvenstvo, srednja skakalnica, kvalifikacije (ž)

Nika Križnar izvrstna na sredinem trening skoku pred kvalifikacijami Nika Križnar se je navkljub težavam z gripo odločila, da stisne zobe. Foto: Guliver Image

Tekmovalke so v torek preizkusile skakalnico, najbolj razpoložena je bila tretja skakalka svetovnega pokala Anna Odine Stroem, ki je bila na treh preizkusnih serijah dvakrat prva in enkrat tretja. Najbolje se je od Slovenk pričakovano odrezala Ema Klinec (3., 8., 3.), ki brani naslov svetovne prvakinje iz Oberstdorfa.

Prav zaradi svetovne prvakinje ima slovenski tabor posebno pravico, nastopi lahko s petimi skakalkami, preostali z največ štirimi. Ob Klinčevi slovensko zasedbo sestavljajo Nika Križnar, Nika Prevc, Katra Komar in Maja Vtič.

A je bilo v zraku vprašanje glede nastopa Križnarjeve, ki je pred prvenstvom obležala z gripo tipa B in izpustila torkov trening. Kot je pojasnil glavni trener Zoran Zupančič, so imeli v našem taboru do devete ure danes čas, da opravijo morebitno menjavo. Vsega 15-letna Ajda Košnjek bi jo nadomestila. A je Nika kot že ničkolikokrat v karieri stisnila zobe in se danes že spustila po srednji skakalnici v Planici. Na treningu je imela tretji dosežek. Od nje sta bili boljši le Anna Odine Ström in vodilna v svetovnem pokalu Eva Pinkelnig. Dobro razpoložena je bila na desetem mestu Vtičeva, Nika Prevc je imela 15., Ema Klinec 23., Katra Komar 26. dosežek.

