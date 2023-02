Misija ledenik in odbojka na Ljubljanici zmagovalca na konferenci Sporto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med številnimi zanimivimi pogovori in predavanji na letošnji konferenci Sporto je izstopal ta s Tino Maze. Intervju z našo najboljšu alpsko smučarko vseh časov boste na Sportalu lahko prebrali jutri. Foto: Vid Ponikvar

Na športno-marketinški prireditvi Sporto, ki je tokrat v zimski izvedbi potekala na prizorišču svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici, so ob koncu podelili tudi nagrade v več kategorijah na področju sponzorstev in marketinga v športu.

V kategoriji najboljše športno sponzorstvo je zmagal projekt Misija ledenik, v dveh kategorijah (najboljši športni dogodek in najboljše digitalno komuniciranje) pa je projekt Odbojka na Ljubljanici.

Nagrado za najboljše komuniciranje športnih subjektov je dobil projekt NFT Planica 2022.

Posebno pohvalo sedemčlanske mednarodne žirije so prejeli projekti Marčevska norost s Cedevito Olimpijo, žensko evropsko rokometno prvenstvo in Petrolov Zmagovalni servis 2.0.

Projekt Misija ledenik je prejel tudi posebno pohvalo žirije za najboljšo trajnostno prakso in se je kot zmagovalni projekt v kategoriji najboljše športno sponzorstvo uvrstil tudi na tekmovanje Evropskega sponzorskega združenja ESA Excellence Awards v kategoriji Best of Europe.

