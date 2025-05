Po treh letih se je za avstrijskega skakalnega strokovnjaka Thomasa Thurnbichlerja končala pot na čelu poljske reprezentance. V pogovoru za Skijumping.pl je odkrito spregovoril o svoji poljski izkušnji. Ob slovesu priznava, da so bile razmere precej drugačne, kot si jih je predstavljal na začetku.

"Tri leta so minila izjemno hitro. Delo je bilo polno obveznosti in stresa, a zame osebno tudi obdobje rasti kot trenerja," je dejal Thomas Thurenbichler. "Na zasebni ravni mi je bilo na Poljskem lepo – našel sem prijatelje, užival sem. A žal se ni končalo na najlepši način."

Najbolj iskrena izjava, ki kaže na globino njegovih razočaranj, pa je bila: "Kot trener sem bil sam."

Kot je pojasnil za Skijumping.pl, je bil v Avstriji vajen sodelovanja s športnim direktorjem, z jasnimi smernicami in skupnim ciljem: "Tukaj pa je bilo bolj bojevanje kot sodelovanje. Ni bilo skupne vizije, ni bilo strukture. In to delo izredno oteži."

Z Adamom Małyszem je bil sprva v dobrih odnosih, a se je stik z leti izgubljal. Jezikovne ovire, pomanjkanje komunikacije z vodstvom in pogosto samostojno reševanje nešportnih zadev so pustili pečat, poudarja.

Čeprav se poslavlja brez skupnega zaključka z ekipo, pravi, da izkušnje ne obžaluje: "Tega poglavja ne bi izbrisal. A dobro je, da se je končalo. Mislim, da je bilo to najboljše za vse."

Thurnbichler bo po novem vodil nemško B-ekipo, zavrnil pa je ponudbo Poljakov, da bi vodil mladinski pogon.