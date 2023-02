"Razočaranje je, a svet se ne bo podrl"

"Rekla sem si, da bom ne glede na rezultat zadovoljna, če mi uspeta dva dobra skoka, a to danes nista bila dobra skoka in ni bil dober rezultat," je po skromnem 19. mestu na srednji skakalnici, na kateri je branila naslov svetovne prvakinje, dejala Ema Klinec. Težav s kolenom, zaradi katerih je dan pred tekmo pristala na magnetni resonanci, ne krivi za rezultat. Še najbolj zadovoljna s prikazanim je bila na 11. mestu najvišje uvrščena Slovenka, obolela Nika Križnar, ki je ponosna, da je stisnila zobe in nastopila na domačem prvenstvu v Planici.

"Na vsaki tekmi, posamični in individualni, gremo na kolajno," je teden pred začetkom domačega nordijskega svetovnega prvenstva dejal glavni trener ženske skakalne reprezentance Zoran Zupančič. Njegova ekipa je na uvodni tekmi na srednji skakalnici zaostala za cilji. 11., 17., 19., 25. in 29. mesto je manj od pričakovanj, tako da je bil večji del slovenske peterice po preizkušnji razočaran.

Še najbolj vidno razočarana je bila od prihodu v mešano cono Ema Klinec, ki je pred dvema letoma v Oberstdorfu skočila do naslova svetovne prvakinje, zdaj pa majico predala Nemki Katharini Althaus, ki je za 2,2 točke prehitela srebrno Evo Pinkelnig in za 3,1 bronasto Anno Odine Stroem.

"Nista bila ne dobra skoka ne dobra rezultata" "Danes nista bila ne dobra skoka ne rezultata." Foto: Guliverimage

"Rekla sem si, da bom ne glede na rezultat zadovoljna, če mi uspeta dva dobra skoka, a to danes nista bila dobra skoka in ni bil dober rezultat," je bila realna Klinčeva in dodala: "Nisem se znašla v počepu, zato ni bilo prave energije z mize. Razočaranje je seveda prisotno, a svet se ne bo podrl, ker so v življenju veliko hujše stvari. Z dvignjeno glavo grem naprej."

Kako bo vse skupaj prespala? "Morda sem v karieri celo bolj vajena porazov kot uspehov, tako da ne bom veliko razmišljala, ker me v soboto čaka nova tekma." Takrat bo skupaj z Niko Križnar, Niko Prevc in boljšo iz internih kvalifikacij (med Katro Komar in Majo Vtič) združila moči na ekipni tekmi na srednji napravi.

Ni vedela, da bodo težave s kolenom prišle v javnost

Med tekmo je strokovni sokomentator nacionalne televizije Jelko Gros razkril, da ima 24-letnica težave s kolenom in da je večer pred tekmo zaradi teh na Jesenicah prestala magnetno resonanco. "Nisem si niti mislila, da bo to prišlo v javnost, a če je že, potem lahko povem, da nisem mogla v celoti skrčiti kolena, tako da sem hvaležna fizioterapevtu, da mi je toliko pomagal, da sem danes skakala. Koleno sem čutila, a to ni bilo tisto, kar me je oddaljilo od najvišjih mest. Trenutno jemljem protibolečinske tablete, bomo videli, kaj bo."

"Glede na zdravje in pripravljenost sem ponosna na to, da sem sploh tukaj"

Težave še enega močnega slovenskega orožja Nike Križnar so pri Smučarski zvezi Slovenije razkrili v torek. Križnarjeva je kljub gripi, ki ji je vzela veliko moči, stisnila zobe in bila na koncu na 11. mestu (v finalu je pridobila sedem mest) najvišje uvrščena Slovenka. Na koncu je imela še največ razlogov za zadovoljstvo prav vselej nasmejana Gorenjka, ki ji zadnje dni obraz zakriva maska. Nika Križnar je bila na 11. mestu najvišje uvrščena Slovenka. Foto: Sportida

"Moram reči, da sem zadovoljna s svojo predstavo. S prvim skokom nisem bila zadovoljna, morda sem želela preveč. A glede na zdravje in pripravljenost sem ponosna na to, da sem sploh tukaj, da tekmujem pred domačim občinstvom. Prav zato sem se odločila, da sem tukaj, na tem prvenstvu. Čeprav je videti, da se malo igram s svojim zdravjem in da sem šla prek sebe, menim, da je bilo vredno. V petek imam prost dan, spočila bom glavo in se napolnila z novo energijo," je po tekmi razmišljala Križnarjeva.

"Biti sam v zabojniku je žalostno"

Križnarjeva je zadnje dni precej izolirana od sveta, a vesela, da se je odločila nastopiti na domačem prvenstvu. Foto: Guliverimage 22-letnica je daleč od stoodstotne pripravljenosti, zdravje ji je to sezono večkrat prekrižalo načrte, nazadnje tik pred vrhuncem sezone.

"Moram reči, da sem pozitivno sprejela to bolezen. Pri zdravju ne moreš delati čudežev. Zjutraj sem bila precej slabše, ponoči sem slabo spala. Apetita nimam veliko, jem malo, bolj na silo. Še najbolj mi diši čaj z limono in medom, ki mi ga je pripravil fant. Zaradi bolezni sem imela precej težav z mišicami, ki potrebujejo hranila. Upam, da se apetit kmalu spet vrne. Po kosilu sem si danes vzela čas, da sem se spočila, upam, da bo šlo zdravje zdaj na boljše," pravi najboljša Slovenka s srednje skakalnice, ki je te dni precej izolirana od preostalega sveta: "Biti sam v zabojniku je žalostno, ni najbolj prijetno, saj imam rada družbo, pozitivno energijo, sem človek, ki zabava ekipo. Se pa kljub temu, da sem sama v zabojniku, še vedno lahko normalno pripravim. Sem se želela tudi sama umakniti, da ne okužim še koga drugega."

Skakalke nova tekma čaka v soboto, ko se bodo ob 12.15 pomerile na ekipni tekmi na srednji napravi, ob Križnarjevi in Klinčevi ima mesto na njej zagotovljeno tudi Nika Prevc, medtem ko se bosta za zadnje mesto v petek na treningu pomerili Maja Vtič in Katra Komar.