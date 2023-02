Klavrn pogled na Planico, a organizator pojasnjuje

Za lepšo podobo Planice več kot očitno manjkajo navijači, ki jih je organizator nordijskega svetovnega prvenstva pričakoval v velikem številu. Tribune na skakalnem delu praktično samevajo, kar je velik udarec. Veliko se je že govorilo in pisalo o cenah vstopnic. Generalni sekretar OK Planica Tomaž Šušteršič verjame, da so ljudem ponudili veliko možnosti, ko so znižali cene kart, in da očitki na ta račun ne veljajo več. Ob tem je izpostavil, da takšne zgodovinske priložnosti slovenski narod ne bo imel.

Pogled na skakalno tribuno na petkovih moških kvalifikacijah Foto: Jaka Lopatič

Med 150 in 200 tisoč je bila prvotna številka glede števila navijačev, ki so jih imeli organizatorji prvenstva v Planici v mislih. Po prvih treh dneh je postalo jasno, da je bila lestvica postavljena (pre)visoko. Navijači iz tujine so za zdaj večinoma obiskovali le tekaške preizkušnje. Prednjačili so Skandinavci na čelu z Norvežani in Švedi, ki so pobrali že lepo število medalj.

Skakalni spored v Planici za soboto

12.15 ekipna tekma, srednja skakalnica (HS 102), ženske

17.00 individualna tekma, srednja skakalnica (HS 102), moški



Tekaški spored v Planici za soboto

14.00 skiatlon, 7,5 km, ženske

Ob izteku sosednje srednje skakalnice, kjer so se dekleta pomerila na posamični preizkušnji, moški pa so med drugim opravili s kvalifikacijami za današnji boj za medalje, je bilo zelo malo ljubiteljev tega športa. Tribune v izteku so malodane samevale.

Gledalci na ženski posamični tekmi Foto: Anže Malovrh/STA

Predvsem manjkajo slovenski navijači. Prodaja vstopnic ni šla dobro v promet že pred prvenstvom, nič kaj drugače ni na začetku enega največjih dogodkov pri nas v Sloveniji. Sprva so bile cene za slovenskega potrošnika previsoke, nato je organizator poskusil s popoldanskimi in družinskimi vstopnicami.

"Pri teku mislim, da kulisa ni tako slaba"

Generalni sekretar OK Planica Tomaž Šušteršič je v pogovoru za Sportal podal svoje mnenje o tem, kako vidi trenutno stanje. "Moj odgovor je že nekaj časa, da ni konec, dokler ni konec. Še vedno računam, da se bo glede na petkove kvalifikacije (moške kvalifikacije, srednja skakalnica, op. a.) občinstvo prebudilo. Je pa res, da smo morali vložiti kar veliko energije, da smo jim dopovedali, kaj je finale svetovnega pokala, torej smučarski poleti, in kaj pomeni svetovno prvenstvo, ki je enkraten in neponovljiv dogodek. Jasno je, da Slovenci radi spremljamo tekmovalce, ko so dobri, in malce manj, ko so manj dobri. Ne glede na vse skupaj vem, da bo konec tedna pokazal veliko lepšo sliko na skakalnem delu. Pri teku mislim, da kulisa ni tako slaba, glede na to, da je veliko tujcev, ki nam jih je uspelo že poleti 2022 prepričati, da je vredno priti na to prvenstvo. Ne glede na to, da smo imeli še vedno grožnjo, kako bo po lanskem poletju glede epidemije covid-19. Dejansko smo lahko za to prvenstvo začeli z gledalci komunicirati šele v lanskem letu, ko nam je v štirih tednih smučarske polete uspelo napolniti na 60 tisoč gledalcev," se je razgovoril Šušteršič.

Generalni sekretar OK Planica Tomaž Šušteršič verjame, da bo podoba Planice glede navijačev do konca prvenstva boljša. Foto: Vid Ponikvar

Nato je nadaljeval: "Vem, da je obisk na nek način pogojen z rezultati. To, kar res pogrešamo, so predvsem navijači iz nemško govorečih dežel. Bodisi Nemci bodisi Avstrijci. Če pogledamo petkove kvalifikacije, vidimo, da nam žal ne daje neko upanje. Uspeh Nemcev pomeni tudi povečanje število gledalcev iz Nemčije. Torej takšni, ki so lahko v dveh ali treh urah tukaj. Jasno je, da če uspehov ni, njihov motiv ni več tako močan. Druga stvar pa je, da nam ni v korist, da iz skandinavskih držav ni veliko rednih letalskih linij. To pomeni, da so morali skandinavski organizatorji tekmovanj organizirati čarterske polete. To je neke vrste tveganje, saj morajo lete rezervirati vnaprej in jih tudi napolniti. Sam menim, da so se skandinavske dežele dobro odzvale z obiskom. Pogrešamo goste iz nemško govorečih dežel in v tem trenutku še Slovence."

"Vsi očitki na račun kart ne veljajo več. Povabilo Slovencem je, naj si pridejo pogledat dogodek generacije."

Od prodaje kart bo med drugim tudi odvisno, ali se bo prvenstvo zaključilo s pozitivno ali negativno bilanco. Lepša, kot bo slika, več denarja bo lahko posledično šlo tudi na račun klubom, ki so pod okriljem Smučarske zveze Slovenije. Torej za razvoj mladih športnikov.

Foto: Sportida

Na vprašanje, ali ima morda rešitev v rokavu, kako privabiti gledalce, je odgovoril: "Vsi očitki na račun kart ne veljajo več. Toliko možnosti smo jim dali – tako z družinskimi, popoldanskimi kot tudi članom Sloski, ki lahko vstopnico za 33 evrov uporabijo za celoten dan. Povabilo Slovencem je, naj si pridejo pogledat, ker je to trenutek generacije, dogodek generacije. Katera pa bo imela sploh možnost doma nastopiti? To je tudi zanje. To so mini olimpijske igre. Pridite zdaj pogledat, kako gredo ti trije športi z roko v roki. Ne vem, kdaj bo še tako velik dogodek. To bi moral biti glavni motiv. Če želite pomagati domačim športnikom, pridite navijat za njim in kupite vstopnice. Izkupiček bo šel v šport. Na Smučarski zvezi Slovenije ne delujemo drugače."

Glede na dosežke slovenskih skakalcev v kvalifikacijah bi morali danes v dolini pod Poncami videti nadgradnjo, kar se števila slovenskih navijačev tiče. Vendarle sta Anže Lanišek in Timi Zajc blestela v kvalifikacijah in na uradnem treningu. Lanišek je suvereno osvojil kvalifikacije in dal sporočilo, da je pripravljen za skok na zmagovalni oder, celo na najvišjo stopničko, če bo le vse delovalo kot do zdaj.