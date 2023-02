Smučarske skakalke v soboto ob 12.15 čaka ekipna tekma na srednji skakalnici na svetovnem prvenstvu v Planici . Slovenske barve bodo zastopale Ema Klinec, Nika Križnar, Nika Prevc, ki so imele mesto v ekipi zagotovljeno, in Maja Vtič, ki si je vstopnico zagotovila v internem boju s Katro Komar. Psihološko stanje v ekipi je po skromnih rezultatih na uvodni tekmi in vseh težavah – bolezni Nike Križnar in poškodbi Eme Klinec – načeto, pravi Zoran Zupančič. Ob tem dodaja, da bi se slovenska ekipa zaradi vseh tegob v boj za kolajne lahko vmešala le ob zelo dobrem dnevu, na vprašanje o govoricah o skrhanih odnosih v reprezentanci pa pravi: "Zagotovo so težave, žal imamo te poškodbe, a da bi se med seboj sprli, menim, da ne."

Glavni trener ženske skakalne reprezentance Zoran Zupančič je po prespani noči po uvodni tekmi svetovnega prvenstva stopil pred sedmo silo in se dotaknil različnih tem. Med drugim je spregovoril o petkovem treningu, na katerem je nastopila okrnjena konkurenca, je pa po njem določil še zadnjo slovensko predstavnico za ekipno tekmo Majo Vtič, govoril je še o razočaranju po četrtkovi preizkušnji, težavah Eme Klinec in Nike Križnar, načetem psihološkem stanju v ekipi, domnevno načetih odnosih v reprezentanci ...

O internem boju Katre Komar in Maje Vtič za zadnje mesto na ekipni tekmi

Maja Vtič si je kot zadnja zagotovila mesto na sobotni ekipni tekmi. Foto: Sportida Kot zadnja si je mesto na ekipni tekmi zagotovila Maja Vtič. Tri tekmovalke smo določili na podlagi rezultatov v svetovnem pokalu, izbor za četrto tekmovalko je potekal v treh tekmovalnih serijah, štela sta kvalifikacijski skok in včerajšnja tekma. To so skoki, kjer velja vse, slog, metri, vetrovni odbitki. Ker je imela Maja iz vseh treh skokov več kot pet točk prednosti pred Katro, je imela na današnjem treningu deset točk prednosti pred njo. Katra je imela na današnjem treningu še vedno priložnost, da si pribori tekmo z dvema res super skokoma. To ji ni uspelo, čeprav nobena ni slabo skakala na treningu, tako da si je Maja Vtič priborila mesto na ekipni tekmi.

O stanju v ekipi po individualni tekmi na srednji skakalnici

"Kar nas lahko veseli, sta finalna skoka obeh Nik, ki sta bila dobra, z lepim telemarkom." Foto: Sportida Zagotovo smo razočarani, psihološko stanje v ekipi je načeto. To je svetovno prvenstvo, na katerem moraš biti stoodstoten. Verjetno smo upali na nekaj sreče, a to so smučarski skoki, ne Človek ne jezi se. Treba je biti stoodstoten.

Manjše napake včeraj so hitro prinesle zaostanek. Kar nas od včeraj lahko veseli, sta finalna skoka obeh Nik, ki sta bila dobra, z lepim telemarkom. Dva taka skoka pri vsaki bi pomenila boj za odličja.

Ritem ekipe za to svetovno prvenstvo je bil povsem drugačen kot pred Pekingom in Oberstdorfom, ko smo bili v naletu, letos pa imamo že vso zimo nekaj težav. Nazadnje še bolezen Nike Križnar in pa poškodba najboljše tekmovalke sezone Eme Klinec. Ko je tako, je veliko težje sanjati o kolajni. Si pa zaslužita pohvalo, da sta se kljub težavam, ki sta jih imeli, prebili in nastopili na svetovnem prvenstvu.

O tem, kje se je poškodovala Ema Klinec

Ema Klinec si je koleno poškodovala pri doskoku v sredinih kvalifikacijah. Foto: Anže Malovrh/STA Pri pristanku v kvalifikacijskem skoku je začutila bolečino. Najprej so jo odpeljali v dislocirano bolnišnico tukaj, kjer sta jo pregledala dva travmatologa, odredila sta pregled z magnetno resonanco. Zvečer sva se odpeljala še v bolnišnico na Jesenice, kjer je imela magnetno resonanco. Slika ni pokazala nič. Je pa zdaj pri Emi psihološka težava, ker čuti približno isto bolečino kot pred drugo poškodbo, ko ji je, potem ko je čutila takšno bolečino, odtrgalo koleno (Klinčeva si je dvakrat težje poškodovala koleno, drugič decembra 2018, op. a.).

Upamo na vse najboljše. Vemo, da bodo tekmovalke na prvenstvu šle prek svojih meja, Emo rešujemo na fizioterapevtski mizi. Zjutraj se zbudi s trdo nogo, ki je ne more do konca stegniti, niti ne do konca skrčiti. To je velika težava tudi za Emo. Nekako ne more opraviti normalne priprave na tekmovanje. Prav tako Nika Križnar, ki leži in je izolirana.

O govoricah, da naj bi bili odnosi v reprezentanci skrhani

"Zagotovo so težave, a da bi se med seboj kaj sprli, menim, da ne," je na eno od vprašanj novinarskega kolega o govoricah o načetih odnosih odgovoril Zupančič. Foto: Grega Valančič/Sportida Zagotovo so težave, a da bi se med seboj kaj sprli, menim, da ne. Če je katera tekmovalka kaj rekla, bi morala povedati neposredno. Mi smo tukaj, da delamo za tekmovalke, od prve do zadnje. Vedno smo pripravljeni pomagati dekletom. Letos smo imeli dobro podporo Smučarske zveze Slovenije.

Ne vem ... Imamo pa žal te poškodbe. Manjkata nam ena močna Urša in ena močna Nika.

O tem, koliko in ali sploh izvajajo psihološko pripravo

Foto: Nik Moder/Sportida Lahko se pogovarjamo, motiviramo, to je pa to. Dekle, ki dela s svojim psihologom, lahko dela s svojim psihologom. Nekateri so tudi prisotni.

Nekatera dekleta z njimi ne delajo, ker so skozi leta ugotovila, da so težave pri nekaterih, ki so poskušale kaj narediti na kakšnem področju, tudi ostale. Ema trenutno dela s psihologom, Urša je v preteklosti delala s psihologom, tudi Nika je, a letos ne več.

O favoritih sobotne ekipne tekme

Pet ekip je zelo močnih. Tu so Norvežanke, Avstrijke, Nemke, Japonke (pri teh se je na treningu poškodovala Sara Takanaši, op. a.), na dober dan pa upam, da se tudi mi lahko vmešamo v boj za odličja. Verjetno bi za to potrebovali res dober dan.