Potrdili trenerske spremembe in ekipe za novo zimo

Na seji zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo so potrdili predlog odbora za sestavo ekip v smučarskih skokih in nordijskih kombinaciji za sezono 2024/25, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. Do sprememb je prišlo na mestih glavnega trenerja ženskih skakalk in glavnega trenerja reprezentance v nordijski kombinaciji.