Slovenski ženski skakalni tabor je po sezoni doživel konkretno prevetritev strokovnega štaba. Zorana Zupančiča je na mestu glavnega trenerja zamenjal Jurij Tepeš, Zupančič pa bo koordinator ženskih programov od klubskih ravni do reprezentančnih selekcij.

Tepešu kot prvi pomočnik pomaga Andraž Pograjc, za kondicijo po novem skrbi Jan Jamnik, kot fizioterapevt in serviser pa ostaja Gaber Arh. "Res svež trener, super novost. Morda je bilo na začetku malo lovljenja, drugačni treningi, saj se je velik del štaba spremenil, a že na prvem treningu smo se dobro ujeli, za zdaj sodelujemo odlično" je po treningu v Kranju novinarjem dejala Nika Vodan, ki je pred dobrim mesecem doživela spremembo tudi v zasebnem življenju in zamenjala priimek: "Poročila sem se, to je bil eden najlepših dogodkov v mojem življenju."

"Ogromno smo prestali, postali smo velika družina. Ostal nam bo v lepem spominu, dal je dušo in srce za vso ekipo. A ko si že nekaj let skupaj, se imaš počasi, po domače povedano, malo dovolj eden drugega." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ogromno smo prestali, a ko si že nekaj let skupaj ..."

Za trenersko menjavo je 24-letnica izvedela po sezoni. "Enkrat med premorom smo izvedeli za Zoka. Nisem pričakovala, da se bo zgodilo tako, mislila sem, da bo kar veliko sestankov s kadrom iz smučarske zveze (SZS, op. a.). Na zvezi so me samo vprašali, kaj menim o tem, a sama Jurija kot glavnega trenerja še nisem imela, sem pa slišala dobre stvari od mladink. Na koncu je Gorazd Pogorelčnik povedal, da se Zok poslavlja. Po slovesu nam je napisal lepo e-sporočilo, kako lepo smo se imeli v tem času, kaj vse smo doživeli. Lepo je videti, kaj vse smo prestali. Ogromno smo doživeli, postali smo velika družina. Ostal nam bo v lepem spominu, dal je dušo in srce za vso ekipo. A ko si že nekaj let skupaj, se imaš počasi, po domače povedano, malo dovolj eden drugega. Ne bom pa nikoli pozabila te skupine, ekipe, menim, da je bila odlična," o spremembah razmišlja Vodanova, ki s Tepešem dela prvič.

"Nikoli nisem bila pod Jurijevim vodstvom, zdaj sem prvič, bomo videli, kako bo. Jurij je konkreten, zelo resen trener, tudi za šale, ko je čas za to. Predvsem pa ve, da je treba biti zbran na treningih. Kot glavni trener se kaže v dobri luči. Kakšen trener dejansko je, bo vidno na skakalnici, ko bomo začeli skakati."

"Je zelo resen trener, tudi za šale, ko je čas za to. Predvsem pa ve, da je treba biti zbran na treningih," o novem glavnem trenerju Juriju Tepešu. Foto: www.alesfevzer.com

"Prvi cilj je, da saniramo poškodbo"

Priprave šeste skakalke lanske zime ovira poškodba kolena, ki se vleče že nekaj časa. "Prvi cilj je, da saniramo poškodbo kolena. Upam, da se to s fizioterapijo izboljša. Če ne bo v redu, bo sledil nov pregled in bomo videli, kako dalje. Poškodba se je začela pojavljati že med preteklo sezono. Novembra pred sezono sem opravila pregled, takrat je bilo rečeno, da je to skakalno koleno, da se bo to rešilo predvsem z veliko počitka in vajami za koleno. Žal pa bolečina ni popolnoma izginila, to se je nadaljevalo skozi vso sezono. Po sezoni v aprilu se je pojavila zelo močna bolečina. Kolena ne morem obrniti navznoter, gibljivost je res omejena. Gre pa počasi na bolje, verjamem, da se bo to rešilo s fizioterapijo. Jan Jamnik ima kar konkretne treninge, predvsem malo daljše, kot smo bile vajene, z veliko teka. Vseh vaj trenutno ne morem opravljati, delam bolj statične vaje, tudi tek imam prilagojen. Malo je žalosti in jeze, ker ne morem vsega delati, ker sem se res veselila prvih treningov, a bom morala ostati potrpežljiva."

"Malo je žalosti in jeze, ker ne morem vsega delati, ker sem se res veselila prvih treningov, a bom morala ostati potrpežljiva." Foto: www.alesfevzer.com

Premišljeno v novo sezono

Čeprav si tekem poletnega grand prixa ne želi izpuščati, se lahko zgodi, da bo kakšno pospremila kot gledalka. Vse v želji po tem, da bo koleno pripravljeno na napore zimske sezone, ko bodo cilji Slovenk znova visoki. Nika Prevc bo branila kristalni globus, ki ga ima v vitrini tudi Vodanova. "Ciljev in želja je ogromno. Glede na pretekle sezone, v katerih smo dosegli ogromno, je to razumljivo. V sezono je treba iti premišljeno. Želim si braniti tudi poletno sezono (lani je bila v seštevku zanesljivo prva, op. a.), ki je bila lani več kot odlična, tako da si ne bi želela izpustiti kakšne tekme, je pa res, da bom morda kakšno izpustila."