Japonska smučarska zveza je pred dnevi podelila priznanja za najboljše posameznike v lanski sezoni. Glavna nagrada v moški konkurenci je šla v roke drugega skakalca zadnje sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih Rjojuja Kobajašija.

27-letnik je na dogodku v Tokiu podoživel tudi dogajanje konec aprila na Islandiji, ko je v okviru akcije svojega sponzorja Red Bulla dobil priložnost za ekstremno dolge polete na posebej za to zgrajeni letalnici. Želel je preleteti 300 metrov, na koncu pa v telemark pristal pri kar 291 metrih.

"Smučina je bila narejena ročno, sonce je bilo močno in sneg se je topil. Danes se mi vse skupaj zdi zabavno, a je bilo izjemno težko. To je bil zame popolnoma neznan kraj. Čutil nisem nič drugega kot strah. Na začetku sem se poskušal spoznati in navaditi na to skakalnico, tako da sem skakal konzervativno, šele v zadnjih dveh poletih mi je uspelo dati vse od sebe. Ekipi Red Bull sem se pridružil, ker sem želel narediti nekaj neverjetnega, in zdaj so se te sanje uresničile. Imam srečo, da imam najboljšo ekipo na svetu. To bi še kdaj ponovil," so pri skijumping.pl povzeli besede Kobajašija, ki je za japonske medije ob tem dejal, da je bil to najpomembnejši trenutek v njegovi karieri.

Na Japonskem so podelili priznanja najboljšim zimskim športnikom lanske sezone. Foto: Reuters

Kasai še ni opustil olimpijskih misli

Posebno priznanje na gala prireditvi je prejel japonski veteran Noriaki Kasai, ki ima pri 52 letih še ogromno volje za nadaljevanje kariere.

Noriaki Kasai pri 52 letih cilja na devete olimpijske igre. Foto: Guliverimage

"Moj cilj so še vedno olimpijske igre v Italiji. Želim skočiti do čim več točk, zasesti najvišja mesta na rezultatskih lestvicah in pridobiti samozavest. Verjamem v svoje zmožnosti. Ko treniram z mlajšimi skakalci, nisem nič slabši. Nasprotno, bolj sem energičen in samozavestnejši v svojih fizičnih sposobnostih. Tudi psihično sem močnejši," je na prireditvi dejal Kasai, ki se je v zadnji sezoni znova vrnil v svetovni pokal in po več letih vknjižil točke na najvišji ravni.

Če bi se mu uspelo prebiti na olimpijske igre v Italiji, bi sodeloval že na devetem tekmovanju pod petimi krogi. Prvič je na olimpijskih igrah skakal leta 1992 v Albertvillu.

Preberite še: