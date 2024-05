Novost v skokih: uvedba posebnih elektronskih čipov

Drastičnih novosti pri opremi vse do konca olimpijske sezone 2025/26 ni pričakovati, zato pa so na skakalnem tehničnem komiteju sprejeli nekaj sklepov, predvsem glede preprečevanja manipulacij z dresi.

Posebni čipi za vsak del dresa

"Novost, ki je potrjena, ampak bo poleti testirana, je merjenje okoli trupa, ker se uveljavlja, da bi se višek materiala med koleni zmanjšal. V razkoraku torej. S tovrstnim merjenjem bi preverjali razkorak zgoraj in spodaj na letalnici. Pred štartom in spodaj v izteku bodo skakalce torej izmerili. Pozdravljam takšno potezo, da se bo dvakrat pomerilo," je sprva za Sportal dejal Jelko Gros, član tehničnega komiteja za smučarske skoke na Mednarodni smučarski zvezi (FIS).

Jelko Gros je dal vedeti, da želijo na FIS preprečiti manipulacije z dresi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nato je spregovoril o novosti, ki bo preprečila manevre, s katerimi so skakalne ekipe lahko med tekmo spreminjale drese oziroma menjavale njihove posamezne dele: "Najbolj zanimiva novost je, da bo vsak dres dobil posebne elektronske čipe. Na vsakem delu, ki so ga lahko v preteklosti zamenjali. Po novem bo poskusno, da imaš na vikend lahko le dva oziroma tri drese. Odvisno, koliko bo tekem. Za eno tekmo lahko uporabiš le en dres – poskusni skok se ne bo preverjal. Če bodo kvalifikacije na dan tekme, boš imel lahko dva dresa. Čipi imajo tri barve in bralo se jih bo z napravo. Če bo obarvano zeleno, je vse po pravilih. Če bo rumene barve, bo pomenilo, da čip ne dela. Če bo rdeče, bo to pomenilo poskus poškodovanja čipa in bo sledila diskvalifikacija."

Od dva do trije dresi na vikend

V preteklosti se je torej dogajalo, da so krojači posameznih reprezentanc med serijama zamenjali kos skakalnega dresa, če kaj ni delovalo, kot so si skakalci želeli. Zdaj se tega manevra ne bodo mogli več poslužiti, saj bo imel po novem torej vsak del dresa svoj čip. Pred vsakim vikendom bodo morali tako skakalci in skakalke napovedati, s katerima dresoma oziroma maksimalno tremi bodo skakali na tekmah.

V primeru, da bo med tekmo deževalo, bodo lahko skakalci v drugi seriji uporabili drugi dres, v normalnih pogojih le enega.

O letalnicah bodo razpravljali jeseni, možnost letenja na povečanih letalnicah leta 2026

Veliko je bilo v zadnji zimi tudi govora o povečevanju letalnic. Sklepa v Portorožu niso sprejeli, bodo pa o povečavi razpravljali septembra, je izpostavil Gros: "Kar se tiče letalnice, je stvar v tem. Razprava je bila. Smučarska zveza Slovenije je dala predlog za povečanje. Komite ni sprejel nobenega sklepa. Sprejeto je bilo to, da se mora podkomite do jeseni odločiti glede povečav letalnic. Slovenski predlog je tak, da bi se v dveh letih letalnice povečalo, saj so potrebne raziskave, pridobitev gradbenih dovoljenj. Torej, da bi lahko leteli dlje od leta 2026 naprej."

Foto: Guliverimage

V primeru nadgradnje letalnic lahko pričakujemo, da bodo skakalci leteli od deset do 15 metrov dlje, kot je to mogoče zdaj, kar pomeni, da bi se zelo približali daljavi 270 metrov. Da bi se približali 291 metrom, do katerih je nedavno na posebej izdelani skakalnici na Islandiji poletel Japonec Rjoju Kobajaši, v bližnji prihodnosti ne bo mogoče.

Z Miranom Tepešem z jadrnico do Havajev

Za konec je Gros še dal vedeti, da so sprejeli sklep glede dodatnih kvot za svetovni pokal, ki jih bodo lahko priskakali najboljši na mladinskem svetovnem prvenstvu. "Prvi trije z mladinskega svetovnega prvenstva bodo svoji naciji priskakali dodatno kvoto, ki bo veljala od enega do drugega svetovnega prvenstva," je še dejal Gros, ki se v petek odpravlja na dopust. In to na poseben dopust.

Z Miranom Tepešem bosta plula od San Francisca do Havajev. Foto: Osebni arhiv

Najprej bo poletel v San Francisco, kjer ga bo z jadrnico Skokica pričakal Miran Tepeš, s katerim bosta nato jadrala vse do Havajev, kar bo predstavljalo novo nadaljevanje skupnih tur, ki sta jih v preteklosti že opravila.