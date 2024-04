Nove podrobnosti ozadja norega poleta Rjojuja Kobajašija

Izjemni polet Rjojuja Kobajašija še naprej polni medije. Skakalni trener, ki se že dolgo ukvarja tudi z dresi, Frederic Zoz je pojasnil del ozadja z Islandije, kjer bi Kobajaši po njegovem mnenju lahko v idealnih razmerah poletel vse do 340 metrov. Nadaljuje se tudi kresanje mnenj o tem, ali gre za rekord ali ne. Nekdanji nemški skakalni as Sven Hannawald pravi, da bi morali biti za določanje rekordnih daljav pristojni pri Guinnessovi knjigi rekordov.

Teden dni mineva od norega poleta Rjojuja Kobajašija na posebej pripravljeni letalnici za rekordni podvig v islandskem smučarskem središču Hlidarfjall v Akureyriju.

Japonec je v prirejenem dresu Prade poskušal kot prvi človek preskočiti mejo 300 metrov, a naposled v telemark pristal pri 291 metrih, kar je najdaljša daljava do zdaj, a ne velja za uradni svetovni rekord.

Kobajašijevih 291 metrov (vir videa: Red Bull):

Več presenečenj, za eno poskrbel kar Kobajaši

Nekaj dni po bombastičnem dogodku, za katerega je poskrbel Japončev sponzor Red Bull, se je oglasil skakalni trener Frederic Zoz in za Nordic Magazine razkril nekaj podrobnosti ozadja islandske akcije. Francoz, ki je pred leti za drese skrbel tudi v slovenski reprezentanci in ki je na Islandiji deloval tudi kot tehnik, pravi, da so med večmesečnimi pripravami doživeli kar nekaj presenečenj.

Za eno od teh je poskrbel kar glavni akter. Kobajaši si je marca premislil in se namesto za keramično odločil za snežno smučino. Zoz je za spremembo izvedel v Planici, a ni delil Japončevega mnenja. "Toda Red Bull je trdo delal, da je zgradil ustrezno smučino", je pojasnil in dodal, da je izjemen polet uspel po zaslugi odlične forme skakalca in soljenja smučine.

Smučina naj bi bila keramična, a se je Japonec marca odločil za drugačno pot ... Foto: Reuters

Lahko bi letel do 340 metrov

Ob tem je dodal, da bi Kobajaši lahko letel še dlje in da bi v ugodnejših razmerah lahko krepko presegel 300 metrov. "Če bi steza ostala hladna in bi omogočala boljše drsenje, bi lahko poletel 340 metrov in pristal v telemarku, kot je pri 291 metrih. Varnostno je bilo vse popolnoma pod nadzorom. Pripravljena smo imeli letala, če bi imeli morda težave," so Zozove besede povzeli pri poljskem mediju Onet.

Francoz meni, da bi Kobajaši v idealnih pogojih lahko letel vse do 340 metrov. Foto: Reuters

Hannawald: Fis je organizator tekmovanj, ne pa ...

Kobajaši je za 37,5 metra preskočil Stefana Krafta, ki po pravilih Mednarodne smučarske zveze (Fis) še naprej drži uradni svetovni rekord z 253,5 metra. Dosegel ga je leta 2017 v Vikersundu. Pri Fisu so se po Kobajašijevem poletu hitro oglasili in pojasnili, da ni novi uradni rekorder.

Sven Hannawald je kritičen do Fisa. Foto: Guliverimage

"Skoki Rjojuja Kobajašija na Islandiji niso potekali v tekmovalnih pogojih in v skladu s Fisovimi predpisi. Prikazujejo izjemno športnikovo zmogljivost v zelo posebnih pogojih, vendar jih ni mogoče primerjati s tekmami svetovnega pokala v smučarskih poletih, saj sta datum začetka in celoten projekt prilagojena posameznemu športniku in torej na koncu le nekaj poletom," so po dogodku v okviru Japončevega sponzorja Red Bull zapisali pri Fisu.

Na polemike o tem, ali gre za rekord ali ne, se je odzval tudi nekdanji nemški skakalni as Sven Hannawald, ki je kritičen do Fisa. "Fis se mora predati, saj vse skupaj nima smisla." Po njegovem mnenju je Fis organizator tekmovanj, ne pa tudi organizator uradnih svetovnih rekordov. "Za to bi morala biti odgovorna Guinnessova knjiga rekordov," še meni 49-letni Nemec.