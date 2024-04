Finska smučarska zveza se sooča s hudimi finančnimi težavami, reprezentančne trenerje v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji so pozvali, naj si poskušajo najti novo delo, saj da denarja za podaljšanje sodelovanja ni.

Že pred dobrim mesecem so se v javnosti pojavile govorice, da ima Finska smučarska zveza hude finančne težave in da bodo potrebni rezi. Kot poroča skijumping.pl, bodo največje posledice občutili v disciplinah smučarski skoki in nordijska kombinacija.

Pretekli konec tedna so trenerji in ostali člani štabov v omenjenih disciplinah od zveze prejeli sporočilo o pomanjkanju finančnih sredstev za podaljšanje pogodb, tako da nacionalna zveza reprezentantom ne more zagotoviti poletnih priprav na novo zimsko sezono.

Trenutno ni denarja za podaljšanje pogodb

"Žal je moral upravni odbor v četrtek odločiti, da sindikat trenutno ne more sklepati novih obveznosti, kot so pogodbe o zaposlitvi. Situacija se lahko spremeni med sezono, a trenutno nimamo informacij, kdaj bo mogoč podpis novih pogodb. Ker brez trenerskega kadra treningi niso mogoči, se situacija v našem športu zaostruje. Vsak se bo moral znajti po svoje, si narediti svoje načrte, da si bo zagotovil preživetje in kontinuiteto delovanja," je delčke zapisa objavil finski medij YLE, ki se je prikradel do nekaterih delov omenjenega pisma.

"Zavedamo se zahtevnosti položaja"

Pod tega so bili podpisani podpredsednik finske smučarske zveze Lauri Kettunen, ob njem pa še Mika Kojonkoski, Tony Kilponen, Riina Valto in Ninna Meis. "Dolgo časa imamo že težave, ki so precej hujše od tega, kar si je morda javnost predstavljala. Zavedamo se zahtevnosti položaja. Športniki imajo cilje, zdaj pa je vprašanje, ali nam bo uspelo okoli njih sploh ustvariti ustrezno podporo, ki jim bo omogočila, da bi jih uresničili," je za YLE dejal Kettunen.

Ob tem je dodal, da se vodstvo zveze zaveda, da bi se z odhodi trenerjev v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji položaj, s katerim so seznanjeni tudi športniki, lahko še zaostril.