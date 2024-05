Odnosi med nekaterimi norveškimi skakalci in glavnim trenerjem Alexandrom Stöcklom so se v zadnji sezoni močno zaostrili. Celo tako, da so se mu nekateri reprezentanti v internem pismu uprli in zahtevali trenersko menjavo.

Stöckl tako v zadnjem delu sezone ni vodil norveške zasedbe. Poskušala je posredovati tamkajšnja smučarska zveza, a spora ji ni uspelo rešiti.

Ni mogel opravljati svojega dela

Zdaj pa iz Norveške prihaja novica, da naj bi Avstrijec napovedal tožbo proti zvezi, pri kateri je še vedno zaposlen, poroča norveški VG. Po njihovih informacijah naj bi 50-letnik zvezi očital, da čeprav je prejemal plačilo, ni mogel opravljati svojega dela in se počuti odpuščenega.

Zvezi naj bi očital, da čeprav je prejemal plačilo, ni mogel opravljati svojega dela, tako da se počuti odpuščenega. Foto: Guliverimage

Brez komentarja

Niti Stöckl niti njegov odvetnik teh informacij nista želela komentirati. Prav tako so se komentarja vzdržali pri zvezi. "Tako kot v preteklosti tudi zdaj na zvezi ne želimo komentirati tega primera z zaposlenim," so pri VG še povzeli besede generalnega sekretarja Norveške smučarske zveze Arneja Baumanna.

Stöckl je na čelu norveških skokov že vse od leta 2011, pogodba pa mu poteče čez dve leti.

Preberite še: