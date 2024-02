Odnosi med nekaterimi norveškimi skakalci in glavnim trenerjem Alexandrom Stöcklom naj bi bili precej napeti. Celo tako, da so reprezentanti v internem pismu kritizirali 50-letnega Avstrijca, poroča norveški VG. Stöckla na zadnjih dveh postajah ni bilo z ekipo – na prvi načrtovano –, prav tako ga ne bo konec tedna v Saporu.

Da norveškemu skakalnemu taboru v novi sezoni ne gre po željah, ni nobena skrivnost, prav tako ne, da so zaskrbljeni zaradi finančnih težav, zdaj pa so se tamkajšnji mediji razpisali tudi o napetih odnosih med glavnim trenerjem Alexandrom Stöcklom in nekaterimi tekmovalci.

Avstrijec je na čelu norveških skokov že vse od leta 2011 in je več kot desetletje spretno krmaril barko Vikingov, v letošnjem tekmovalnem obdobju pa ne najde recepta za rezultatski dvig. Po poročanju norveškega vg.no so sodu dno izbili slabi rezultati na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu, kjer so branili posamično zlato (Marius Lindvik) in ekipni bron, a na koncu razočarani ostali brez odličja.

Pismo nezadovoljstva s Stöcklom V pismu naj bi ostro obsodili obnašanje Avstrijca, ki ga pogodba veže do leta 2026. Foto: Guliverimage

Po informacijah VG je več norveških reprezentantov, prav tako pa tudi nekateri iz druge ekipe, na odbor za skoke Norveške smučarske zveze naslovilo pismo, v katerem so izrazili nezadovoljstvo s Stöcklom. V pismu naj bi ostro obsodili obnašanje Avstrijca, ki ga pogodba veže do leta 2026.

"Lahko potrdim, da smo po prvenstvu v poletih poslali pismo komisiji za skoke. Gre za stvar, ki ne more čakati do spomladi, želimo sestaviti novo ekipo za sezono svetovnega pokala. Športniki prosimo, da se stvari uredijo interno in da se lahko osredotočimo, da dobro zaključimo sezono," je za nrk.no dejal predstavnik športnikov Johann Andre Forfang.

"Zelo čuden način, to je povsem jasno. Kot tudi, da težko karkoli komentiram, preden se bom lahko pogovoril s športniki. Ne razumem, zakaj ne morejo stvari počakati do pomladi," je v izjavi za nrk.no dodal Stöckl in potrdil, da je govoril le s Halvorjem Egnerjem Granerudom, ki se je umaknil iz tekmovalnega ritma, a da med pogovorom ni dobil nobenega jasnega signala o vsebini pisma.

Clas Brede Bråthen želi pomagati tako skakalcem kot trenerju. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Bråthen želi pomagati tako skakalcem kot trenerju

"Zavedam se, da so nekateri športniki izrazili nezadovoljstvo z osebo v našem sistemu, a tega nezadovoljstva niso naslovili name. Sam želim pomagati Alexu pri ugotovitvah o tem, za kaj gre in kako najti dobro rešitev, da bi se norveški skoki znova vrnili na zmagovito pot na najvišji ravni, kot je Alexu in ekipi uspevalo že v preteklosti," so pri VG povzeli besede športnega direktorja norveške smučarske skakalne reprezentance Clasa Bredeja Bråthna, ki je pred mesecem dni napovedal slovo od funkcije po koncu sezone.

Tudi na Japonskem ga ne bo

Stöckl na zadnjih dveh postajah v Willingenu, kjer je Johann Andre Forfang zmagal, in Lake Placidu ni potoval z ekipo. Če je nemško prizorišče načrtovano izpustil, pa naj bi bila zgodba z ZDA drugačna. Pred letom čez lužo naj bi prejel sporočilo, ki ga je razumel kot sporočilo, naj raje ostane "doma".

Po pisanju VG bo 50-letnik izpustil tudi Saporo, kjer bosta konec tedna dve posamični tekmi, prav tako pa naj bi najel odvetnika. Nastali položaj obravnavajo na ravni celotne smučarske zveze in ne zgolj na ravni odbora za skoke. Stöckl, ki naj bi se danes sestal z vodstvom zveze, naj ne bi imel namena zapustiti mesta selektorja norveških skakalcev.

Če je lani Norvežane razvajal Halvor Egner Granerud, so letos trenutki z norveškim skakalcem na zmagovalnem odru redki. Norvežani so v tej sezoni vknjižili štiri stopničke, od tega tri na zadnjih dveh postajah, na katerih Stockla ni bilo zraven. Foto: Guliverimage

Skromni rezultati

Norvežani so trenutno na četrtem mestu pokala narodov, za tretjimi Slovenci zaostajajo okoli 550 točk, za vodilnimi Avstrijci pa kar 2.313 točk. Najvišjeuvrščeni Norvežan v svetovnem pokalu je deveti Marius Lindvik, ki je poskrbel za dve od štirih norveških uvrstitev na stopničke v tej sezoni (enkrat je bil drugi in enkrat tretji). Pod preostala skoka na zmagovalni oder sta se v Willingenu z zmago in tretjim mestom podpisala Forfang in Kristoffer Eriksen Sundal.

Lanske forme, ko je še drugič osvojil veliki globus pod vodstvom Avstrijca, pa nikakor ne najde Halvor Egner Granerud, ki se je umaknil iz tekmovalnega ritma svetovnega pokala.

Konec tedna bodo skakalci tekmovali v Saporu. Foto: Reuters

Konec tedna na Japonskem

Konec tedna bo Saporo gostil dve posamični tekmi svetovnega pokala, na katere se bo v kvalifikacijah poskušal prebiti tudi japonski veteran Noriaki Kasai, slovenske barve pa bodo zastopali Lovro Kos, Peter in Domen Prevc, Timi Zajc in Žak Mogel.