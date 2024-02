Novost na Letalnici bratov Gorišek

"Nova smučina nam omogoča več stvari. V prvi vrsti se bosta povečali zanesljivost in učinkovitost," je v pogovoru za Sportal uvodoma povedal Jelko Gros.

Ena od novosti je, da bo led nad hladilnimi cevkami tanjši. Zdaj bo debelina zgolj od treh do štirih centimetrov. Povrhu vsega bo z novo smučino, ki je stala 350 tisoč evrov, tudi energetski prihranek: "Manj časa se jo bo delalo in posledično porabilo manj vatov. Pri novem sistemu je drugače tudi to, da smo uporabili star agregat za proizvajanje mraza, ker je bil dosti dober in bi bilo škoda iti v še eno investicijo. Dodali smo le zalogovnik za hladen medij, kar pomeni, da bi tekmo v primeru izpada lahko peljali še približno uro in pol."

Nadzor nad smučino

Velika težava smučin na skakalnicah po vsem svetu je tudi odvajanje odvečne vode v primeru dežja. Videli smo, kako je deževje ponagajalo organizatorjem tekem v Willingenu. In nova smučina na Letalnici bratov Gorišek bo pripravljena tudi na takšne vremenske razmere: "Če imaš fiksne plastične robove, ne moreš z motorno žago nič delati. Zato so pri nas žlebiči že vgrajeni in opremljeni z grelnimi kabli. V primeru dežja bomo tako vodo odvajali, ker bo šla na vsak meter voda lahko iz smučine."

Jelko Gros je izpostavil, katere novosti bo prinesla nova smučina. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zelo pomembna novost, ki jo izpostavlja Gros, je nadzor nad razmerami na smučini, kar bo dodatno dobrodošlo za vodstvo tekmovanja: "Za nas kot upravljavce in vodstvo tekmovanja bomo naredili osrednji nadzorni sistem, da se bo videlo vse parametre na letalnici. S to novostjo in izkušnjami bomo lahko videli, kje so prelomne točke, in bomo vedeli, kako se odzvati."

Kmalu poleti med 260 in 270 metri?

V času planiškega praznika smo bili že velikokrat priča višjim temperaturam in močnemu soncu, ki je segrevalo zaletno smučino in ponagajalo tako skakalcem kot vodstvu tekmovanja. Senčenje pa bo tudi ob novi smučini še vedno potrebno, razlaga Gros: "Čez dan bodo tekmovalci še vedno prihajali iz sence v sonce, ko se bodo peljali proti mizi. Zato bo senčenje še vedno potrebno. Ravno zato, da se smučina ne orosi. Razpadla ne bo, a orositi se ne sme. Nekateri skakalci gredo namreč zgoraj z zaletnega mesta zelo agresivno v počep, in če ne bi senčili, bi lahko bilo ob povečanju koeficienta trenja na mizi nevarno za tovrstne skakalce."

Foto: Reuters

V skakalni karavani pa so vse glasnejše govorice, da bi v prihodnje lahko spremljali daljše polete in bi se svetovni rekord, ki je v lasti Stefana Krafta iz Vikersunda, kjer je poletel 253,5 metra, še nadgradil. "Odprta debata je. Tema ni tabu. Pogovarjamo se o tem. O tem se bomo pogovarjali letos spomladi. Govori se, da bi jo lahko povečali – pet metrov višinske razlike. Če bo to sprejeto, je naš interes, da bi se naredil dveletni moratorij, kajti tega ne smeš delati brez gradbenega dovoljenja, pridobiti moraš vse potrebne papirje, narediti projekt …"

V primeru nadgradnje letalnic lahko pričakujemo, da bodo v skakalci leteli od 10 do 15 metrov dlje, kot je to mogoče zdaj, kar pomeni, da bi se zelo približali daljavi 270 metrov, o kateri je že konstruktor letalnice Janez Gorišek govoril pred več kot desetimi leti.