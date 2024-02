Predstavljamo vam cvet slovenskih najstnikov, ki so se z mladinskih zimskih olimpijskih iger v južnokorejskem Gangwonu vrnili s kar šestimi kolajnami, tudi z zlatom s posamične in mešane ekipne tekme v smučarskih skokih. V Gangwonu je slovenske barve zastopalo 29 mladih športnikov in športnic, ki so nastopali v devetih športih.

Foto: Bor Slana/STA Naslov mladinske olimpijske prvakinje v smučarskih skokih je osvojila 17-letna Taja Bodlaj, prvo mesto pa je zasedla tudi mešana ekipa v smučarskih skokih, ki so jo poleg Bodlajeve sestavljali še Ajda Košnjek, Enej Faletič in Urban Šimnic. Srebro sta osvojili biatlonka Ela Sever in nordijska kombinatorka Teja Pavec, ki je sestavljala tudi ekipo, ki je osvojila naslov mladinskih olimpijskih podprvakov v nordijski kombinaciji. Poleg Pavčeve so slovenske barve zastopali Tia Malovrh, Lovro Percl Seručnik in Aljaž Janhar. Kombinatorka Tia Malovrh je osvojila še bron v posamični konkurenci.

Ajda Košnjek (16 let), smučarski skoki

Smučarska skakalka Ajda Košnjek je na olimpijskih igrah mladih 2024 osvojila zlato na mešani ekipni tekmi. Foto: www.alesfevzer.com Smučarska skakalka Ajda Košnjek, ki je na olimpijskih igrah mladih osvojila zlato na mešani ekipni tekmi, ima 16 let in prihaja iz Pristave, vasi, od koder sta tudi smučarska legenda Bojan Križaj in najboljši slovenski deskar Žan Košir.

Ajda je članica NSK Tržič FMG in dijakinja 2. letnika Gimnazije Franceta Prešerna, kjer obiskuje športni oddelek. V prostem času ima rada igre z žogo, rada skače na trampolinu, se sprehaja, igra s svojo mačko in sestavlja Rubikove kocke.

S skoki se ukvarja od jeseni 2014, ljubše so ji večje skakalnice. "Moj cilj je uvrstitev na olimpijske igre in svetovno prvenstvo, kjer bi rada osvojila medaljo. Prav tako si želim enkrat leteti na velikanki," pravi mlada športnica, ki so ji za zgled dobitnice medalj na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih.

Taja Bodlaj (17 let), smučarski skoki

Taja Bodlaj Foto: Jure Makovec/STA 17-letna smučarska skakalka Taja Bodlaj, članica NSK Tržič FMG in dijakinja Biotehniškega centra Naklo, se je z mladinskih olimpijskih iger vrnila s popolnim izkupičkom, dvema zlatima medaljama. Prvo je na posamični preizkušnji osvojila že prvi dan tekmovanja, drugo pa tri dni pozneje še na mešani ekipni tekmi.



Bodlajeva, ki ji je skupaj z alpskim smučarjem Miho Oserbanom pripadla čast nošenja slovenske zastave na otvoritveni slovesnosti iger, je bila uspešna tudi na nedavnem mladinskem svetovnem prvenstvu v Planici, kjer je osvojila medalje vseh treh leskov. Zlato na ekipni tekmi, srebro na mešani ekipni tekmi in bron na posamični preizkušnji. Svetlolasa športnica iz Dupelj tekmuje tudi članskih tekmah v svetovnem pokalu.

Enej Faletič (17 let), smučarski skoki

Enej Faletič Foto: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez Tudi Enej Faletič, 17-letnik iz Žalca, dijak Gimnazije Franceta Prešerna v Kranju, je bil član skakalne ekipe, ki se je iz Koreje vrnila z zlatom na mešani ekipni tekmi.

"Prihajam iz štiričlanske družine, v kateri sem starejši sin. Doma imamo tudi majhno psičko Frido. Zanima me veliko stvari, najbolj pa prehrana in psihologija. Sem zelo radoveden in večino časa nasmejan.

Verjamem v to, da je večina problemov v naših glavah, ne pa v realnosti. V prostem času se učim, predvsem pa rad igram računalniško igro fifa in spremljam dirke Formule 1," se predstavi mladi skakalec.

Na njegovi športni poti sta največji pečat pustila Peter Prevc in Robert Kranjec, "ki sta dokazala, da lahko Slovenci posegamo po najvišjih mestih, kar mi je dalo inspiracijo, da sem tudi sam začel svojo skakalno pot."

Pravi, da si cilje v karieri nerad postavlja, saj ne želi, da bi prehitro poletel med oblake in izgubil tla pod nogami. "Vem, da bom vso kariero trdo delal in užival v vsakem skoku, saj mi to predstavlja celotno življenje."

Vzornikov ima več, na prvem mestu pa sta to starša, ki sta "me vzgojila v osebo, ki postajam, in postavila temelje, po katerih se zgledujem vsak dan. Na področju športa je moj vzor dirkač Lewis Hamilton, ki je kljub vsem oviram v življenju verjel sam vase, garal in postal najboljši vseh časov. Tudi sam si enkrat želim biti znan po svojem trdem delu in močni psihološki kondiciji."

Foto: Chloe Knott

Urban Šimnic (16 let), smučarski skoki

Urban Šimnic Foto: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez Zmagoviti skakalni četverec sestavlja tudi Urban Šimnic, 16-letnik iz Mojstrane na Gorenjskem. "Obiskujem 2. letnik na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju. V svojem prostem času zelo rad igram košarko in kolesarim."

Pravi, da sta največji pečat v njegovi karieri pustila njegova starša, ki sta ga prijavila na prvi trening in sta od takrat naprej tudi njegova največja podpornika, tako v dobrem kot v slabem. Njegov vzornik je Stefan Kraft, ki ga občuduje tudi zaradi njegovega idealnega načina skakanja.

"V karieri si želim osvojiti olimpijsko medaljo in zmagati na domači tekmi v poletih v Planici," pravi mladi Šimnic.

Ela Sever (17 let), biatlon

Biatlonka Ela Sever se je iz Južne Koreje vrnila s srebrnim odličjem. Foto: Bob Martin Z medaljo srebrnega leska se je iz Koreje vrnila biatlonka Ela Sever. 17-letnica prihaja iz Viča in že osem let trenira v Smučarskem klubu Brdo. Obiskuje športni oddelek na Gimnaziji Šiška, v prostem času, ki ga sicer ni veliko, pravi, pa najraje šiva, peče in teče.

"Na moji športni poti je največji pečat pustila moja družina, moj brat, ki je prav tako treniral biatlon in sem se zato tudi sama začela ukvarjati s tem športom. Kariernih ciljev v profesionalnem športu nimam, v športu bom vztrajala, dokler mi bo v veselje. Imam več vzornikov, najbolj pa občudujem Mateja Mohoriča, tako zaradi njegovih izjemnih kolesarskih predstav, predvsem pa zato, ker je človek z velikim srcem."

Ela Sever (skrajno levo). Foto: Joe Toth

Mladi slovenski športniki so na olimpijskih igrah mladih izstopali tudi v nordijski kombinaciji. Teja Pavec je na posamični preizkušnji osvojila 2. mesto, tik za njo pa se je uvrstila njena rojakinja Tia Malovrh. Skupaj z Lovrom Perclom Seručnikom in Aljažem Janharjem so osvojili še srebro na ekipni tekmi. Zanimivo je, da so kar trije izmed njih občani Cerkelj na Gorenjskem.

Slovenska ekipa v nordijski kombinaciji, ki je na mladinskih OI osvojila srebro na mešani ekipni tekmi. Foto: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez

Teja Pavec (16 let), nordijska kombinacija

Teja Pavec (levo) in Tia Malovrh (desno) sta na posamični preizkušnji osvojili 2. in. 3. mesto. Foto: Jonathan Nackstrand

Teja Pavec ima16 let in prihaja iz Šmartna na Gorenjskem. Obiskuje Gimnazijo Franceta Prešerna, trenira v Smučarskem klubu Triglav Kranj, v prostem času pa rada smuča, hodi v hribe in kolesari.

"Največji pečat na moji športni poti sta pustila klubska trenerja Sandi in Anže, ki sta me spremljala od samega začetka. Naučila sta me veliko o skokih, nasploh o življenju in o tem, da je treba poslušati svoje telo. Vse znanje, ki sem ga prejela od njiju, mi je v veliko pomoč na športni poti, za kar sem jima zelo hvaležna," pravi Teja. Tako kot vsak športnik si tudi ona želi nekoč nastopiti na olimpijskih igrah. "To je bila vedno moja največja želja, vendar pa je moj šport še v fazi razvoja in upam, da bo tudi ženska nordijska kombinacija v prihodnje na olimpijskih igrah."

Njena vzornica je smučarska tekačica Jessie Diggins. "Vedno je nasmejana, pozitivno razmišlja, je sproščena in oddaja dobro energijo. Kljub vsej sproščenosti pa na tekmi vedno zna dati vse od sebe in se potrudi po najboljših močeh."

Tia Malovrh (15 let), nordijska kombinacija

Tia Malovrh Foto: Thomas Lovelock Naslednja nordijska kombinatorka, ki se je iz Koreje vrnila s srebrno kolajno, je 15-letna Tia Malovrh iz vasice Ravne pod Krvavcem.

"Prihajam s kmetije, zato mi nobeno delo ni odveč. Obiskujem Gimnazijo Franceta Prešerna v Kranju in sem del splošnega športnega oddelka. V prostem času, ki mi ostane, rada pomagam doma in preživljam čas s starši," pravi Tia.

Njeno športno pot je močno zaznamoval Matej Dobovšek, ki jo je navdušil nad skoki.

Tia pravi, da je vedno poslušala navodila svojih trenerjev, zato so trdemu delu sledili tudi rezultati. "Zaradi dobrih rezultatov sem dobila možnost nastopa na mladinskih olimpijskih igrah. Nisem si predstavljala, da lahko osvojim tudi kakšno odličje, na koncu pa sem osvojila kar dve medalji, ki sta mi v spodbudo, da bom trenirala še naprej. Upam na čim boljše rezultate v svetovnem pokalu in seveda nastop na olimpijskih igrah." Tia je bila tudi na mladinskem svetovnem prvenstvu v Planici na pragu novega uspeha, a je bila zaradi prehitrega starta v tekaškem delu, potem ko je bila po skakalnem delu na odličnem drugem mestu in prepričljivo vodilna po polovici tekaškega dela preizkušnje, diskvalificirana.

Tia Malovrh Foto: Chloe Knott

Aljaž Janhar (16 let), nordijska kombinacija

Aljaž Janhar je na mešani ekipni tekmi v nordijski kombinaciji osvojil 2. mesto. V prostem času se posveča šolskim obveznostim in pomaga doma na kmetiji. Foto: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez Naslednji na našem seznamu mladih slovenskih športnikov je 16-letni Aljaž Janhar, ki je skupaj s Tejo Pavec in Tio Malovrh ter Lovrom Percl Seručnikom osvojil naslov mladinskih olimpijskih podprvakov v nordijski kombinaciji.

Aljaž prihaja iz Lahovč na Gorenjskem, je član Smučarskega kluba Triglav Kranj in dijak Gimnazije Franceta Prešerna. V prostem času se posveča šolskim obveznostim in pomagam doma na kmetiji.

"Na moji športni poti so največji pečat pustili družina in sorodniki, saj me vedno podpirajo. Moji karierni cilji so seveda nastopati na največjih tekmovanjih in osvajati odličja, kot je veliki kristalni globus, … Moj vzornik je že od začetka Peter Prevc, ki ga preko televizijskih ekranov spremljam že od mojih prvih skokov."

Peter Prevc je Aljaža leta 2015 obiskal na domu in se mu podpisal na mavec. Foto: Facebook

Lovro Percl Seručnik (15 let), nordijska kombinacija

Pomemben člen mešane ekipe v nordijski kombinaciji, ki se je iz Južne Koreje vrnila s srebrno medalje je tudi 15-letni Lovro Percl Seručnik, član Smučarske sekcije Kisovec SD Zagorje. Lovro je tik pred odhodom na mladinske olimpijske igre v Planici postal državni podprvak med mladinci do 16 let.

Na srečanju s predsednico Natašo Pirc Musar. Foto: Bor Slana/STA

Mlade slovenske športnike so po svečani otvoritvi mladinskega svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju in FIS U23 svetovnega prvenstva v smučarskih tekih v Planici na Trgu zmagovalcev v Kranjski Gori prejšnjo nedeljo pozdravili predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, predsednik Smučarske zveze Slovenije in podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Enzo Smrekar in generalni sekretar OKS Tomaž Jontes.