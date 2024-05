Dvakratna švicarska državna prvakinja v smučarskih skokih Emely Torazza, ki je bila zadnja tri leta članica švicarske reprezentance, želi v prihodnje tekmovati za Nemčijo. Kot poroča skijumping.pl, je 19-letnica rojena v Nemčiji, postopek menjave državljanstva pa še ni uradno zaključen in odobren s strani Mednarodne smučarske in deskarske zveze (FIS), a naj bi se to zgodilo junija.

Najstnica redno nastopa v svetovnem pokalu, a do zdaj je točke osvojila le enkrat, in sicer januarja 2023 na Ljubnem ob Savinji.

S tekmovanj se je vrnila z eno kolajno, leta 2022 v Lahtiju je na mešani ekipni tekmi v sklopu EYOF-a - Olimpijski festival evropske mladine - osvojila bron.

Stefan Kraft Foto: Guliverimage

Avstrijci s preverjenimi močmi

V moški avstrijski reprezentanci ni prišlo do sprememb. Najboljši skakalec zadnje sezone svetovnega pokala Stefan Kraft, Manuel Fettner, Michael Hayboeck, Jan Hoerl, Daniel Huber in Daniel Tschofenig so zadržali status v prvi, "reprezentančni" ekipi.

V ženski avstrijski reprezentanci po lanski upokojitvi ni več Daniele Iraschko-Stolz, do pa druga skakalka lanske zime Eva Pinkelnig, Lisa Eder, Marita Kramer, Jacqueline Seifriedsberger.