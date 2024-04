Po sezoni za pozabo poljskih smučarskih skokov je več skakalcev izrazilo nezadovoljstvo z lanskimi pripravami na tekmovalno obdobje, v katerega so vstopili mentalno izčrpani. Trenerski štab, v katerem je Thomas Thurnbichler ostal na mestu glavnega trenerja, je doživel nekaj prevetritev, Avstrijec pa je napovedal, da se bodo tokratnih priprav lotili drugače.

A kot kaže, v teh pod njegovo taktirko ne bo sodeloval Kamil Stoch. Poljski mediji so pred tedni namignili, da naj bi si 36-letnik želel priprave opraviti s svojim trenerjem. Ta naj bi bil Michał Doležal, ki je po sezoni zapustil nemški trenerski štab.

Gesta dobre volje

Poljska smučarska zveza je danes potrdila, da je obveščena o Poljakovih željah in da mu bo v znak dobrih odnosov prižgala zeleno luč za samostojne priprave, a pod določenimi pogoji.

"Kamil Stoch je prosil poljsko smučarsko zvezo, da želi priprave za sezono 2024/2025 izpeljati pod nadzorom trenerja, ki se bo osredotočil izključno nanj. Zveza spoštuje njegovo prošnjo in bo ustvarila okvirne pogoje za njegovo individualno pripravo na sezono. Gre za gesto dobre volje zveze do Stocha, osnovano na njegovih dosežkih," so pri zvezi zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem so dodali, da mora o tej odločitvi v luči najučinkovitejše rešitve podrobno razpravljati še upravni odbor zveze in da bodo okvirne pogoje po pogovorih z vsemi odločevalci določili prihodnji mesec.

Nekdanji večkratni olimpijski in svetovni prvak ter dvakratni dobitnik velikega kristalnega globusa Stoch je zadnjo sezono končal šele na 26. mestu svetovnega pokala.

