Izkušena smučarska skakalka Julia Clair si je sredi julija lani na treningu težje poškodovala desno koleno in morala prečrtati sezono svetovnega pokala. Zadnje mesece je okrevala, zdaj pa sporočila, da se ne bo vrnila v smučarske skoke, saj končuje kariero.

"Prišel je čas, da zaprem izjemno poglavje v svojem življenju. Po dolgem premisleku in mnogo čustvih sem sprejela odločitev, da končam svojo športno pot. Nikoli si nisem predstavljala, da bo punčka, ki je začela skakati leta 2002, ko ženskih smučarskih skokov še skoraj ni bilo, doživela toliko dogodivščin in čustev, kot jih je. Rada bi se zahvalila vsem, ki so me podpirali in spodbujali od mojega debija naprej," je na družbenem omrežju zapisala 30-letnica.

V Planici do posamičnih stopničk

Najboljši rezultat na posamični tekmi svetovnega pokala je vknjižila v Planici leta 2014, ko je bila na veliki skakalnici tretja. To so bile njene edine individualne stopničke, na ekipni tekmi je z rojakinjami prav tako enkrat skočila do tretjega mesta.

"Nikoli si nisem predstavljala, da bo punčka, ki je začela skakati leta 2002, ko ženskih smučarskih skokov še skoraj ni bilo, doživela toliko dogodivščin in čustev, kot jih je." Foto: Guliverimage

Nastopila je na dvojih olimpijskih igrah, v Sočiju je bila 19., v Pjongčangu pa 34. Z mladinskih svetovnih nordijskih prvenstev se je vrnila s srebrom in bronom.

Glavno orožje francoske reprezentance bo še naprej Josephine Pagnier, ki je v začetku lanske sezone nosila rumeno majico, na koncu pa v skupnem seštevku končala na sedmem mestu.