Škandal pretresel skakalni svet, zdaj je sledil pogovor

V ponedeljek je potekalo prvo uradno srečanje med trenerjem Alexandrom Stöcklom in norveškimi skakalci, potem ko so ti javno povedali, da niso zadovoljni z načinom vodenja avstrijskega strokovnjaka in napetih odnosih znotraj ekipe. Obe strani sta pogovore ocenili kot dobre, čeprav niso dosegli nobenih zaključkov.

Spomnimo, da so norveški javni mediji – NRK ter časopisa Dagbladet in Verdens Gang (VG) – prejšnji teden poročali, da norveški smučarski skakalci zahtevajo odhod glavnega trenerja Alexandra Stöckla. Razlog niso bili športni rezultati, temveč vzdušje v ekipi in način vodenja. Nihče ni želel govoriti o podrobnostih, toda oblika, ki so jo uporabili skakalci, je kazala, da je zadeva resna.

Po virih Dagbladeta naj bi šlo za avstrijski stil vodenja. Vodja upora je bil Johann Andre Forfang, ki je prevzel vlogo glavnega predstavnika skakalcev v nastalem sporu.

Ponudili naj bi mu slovo z odškodnino, vendar je zavrnil

Prejšnji teden naj bi se Stöckl sestal s predstavniki Norveške smučarske zveze. Med pogovori je bilo predlagano, da naj Avstrijec ob odškodnini zapusti položaj trenerja nacionalne ekipe. Vendar je Avstrijec, ki je najel dva odvetnika, predlog zavrnil, so zapisali na skijumping.pl.

Glas skakalcev je v tem primeru izkušeni Johan Andre Forfang. Foto: Guliverimage

Njegova odvetnika sta poudarila, da ima Stöckl podpisano pogodbo do leta 2026 in lahko le on odloči o morebitnem odhodu. V izjavi sta povedala, da ni bilo nobenih škandaloznih okoliščin, zaradi katerih bi bilo treba razpravljati o prekinitvi pogodbe.

Klubi zahtevajo spremembe

Skakalce so medtem podprli štirje največji klubi na Norveškem – Team Olympiaparken v Lillehammerju, Flying Team Vikersund, Kollenhopp v Oslu in Troenderhopp v Trondheimu. V nedeljo so njihovi predstavniki izdali skupno izjavo, v kateri zahtevajo spremembe v nacionalni ekipi in razvoj novega sistema, ki bo pokril vse ravni smučarskih skokov v državi.

Foto: Guliverimage

Norveška smučarska zveza noče zavzeti strani in je po sestanku s Stöcklom prejšnji teden prek svojega tiskovnega predstavnika sporočila, da se ne bo več javno izrekala o sporu med trenerjem in skakalci.

Vse od svetovnega prvenstva v poletih ne potuje z ekipo

Zaradi nastalega položaja je bil avstrijski strokovnjak nazadnje z ekipo na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu in je tako izpustil tekme svetovnega pokala v Willingenu, Lake Placidu in Saporu.

Po prihodu iz Japonske sta se obe strani tako usedli in pogovorili, po koncu sestanka pa so v javnost poslali skupno sporočilo: "Ni bil sestanek, na katerem bi lahko sprejeli končne odločitve. Zdaj bomo z internimi pogovori iskali nadaljnje rešitve. Imeli smo dober sestanek, na katerem smo govorili o izzivih, s katerimi se spopadamo."