Nejasnosti v norveški skakalni reprezentanci ostajajo tudi po koncu sezone. Ne gre le za sestavo trenerskega štaba, ampak tudi za razdelitev vlog na tamkajšnji zvezi in iskanju finančnih partnerjev.

Pozimi je dolgoletni športni direktor skakalne reprezentance Clas Brede Braathen napovedal predčasni odstop z norveške smučarske zveze. Začasno, od turnirja Raw Air, njegove naloge opravlja Staale Villumstad: "Gre za zahteven položaj. To funkcijo opravljam za nedoločen čas. Trenutno gledamo na proračun," je za dalgabet.no dejal Villumstad.

Intenzivni pogovori s Stöcklom glede prekinitve pogodbe. Bo glavni trener Bervig?

Največ pozornosti v pretekli sezoni je plenilo nezadovoljstvo skakalcev z delom glavnega trenerja Alexandra Stöckla, ki norveške skakalce vodi že od leta 2011. Po koncu svetovnega prvenstva v poletih je dokončno počilo in od takrat skakalcem ni več poveljeval na tekmah svetovnega pokala. V tem trenutku se intenzivno dogovarjajo glede prekinitve pogodbe, ki jo ima sklenjeno do konca olimpijske sezone (2026). "Stöcklov položaj v kontekstu naslednje sezone je nejasen," dodaja Villumstad.

Alexander Stöckl ima pogodbo do konca sezone 2025/26. Trenutno iščejo način, kako je prekiniti. Foto: Guliverimage

Prvi favorit za prevzem mesto glavnega trenerja je 40-letni Magnus Bervig, ki je vse od februarja poveljeval norveškim skakalcem.

Iskanje glavnega sponzorja, prihodnje leto bo Trondheim gostil nordijsko svetovno prvenstvo

A to niso edine težave na Norveškem, kjer se ukvarjajo še s finančnimi ugankami. Mrzlično namreč iščejo glavnega pokrovitelja in tudi manjše, ki bi zagotovili, da bodo vsi programi finančno pod streho.

Foto: Guliverimage

Strokovnjak za smučarske skoke pri norveški televiziji NRK Johan Remen Evensen je pokomentiral celotno dogajanje: "Redko me skrbi, a upam, da bodo imenovali trenerski štab in čim prej rešili to zmešnjavo. Potem se morajo zelo potruditi, da zberejo sredstva, sicer bodo na slabšem skakalci iz reprezentance, pa tudi tisti na nižjih ravneh. Vse to ni dobro za norveške smučarske skoke."

Prihodnja sezona je za Norvežane posebna še zlasti zato, ker bodo od 26. februarja do 9. marca 2025 v Trondheimu gostili nordijsko svetovno prvenstvo.