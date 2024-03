Po odlični lanski sezoni, ko je Halvor Egner Granerud znova osvojil veliki kristalni globus, Norvežanom v prvih dveh tretjinah sezone ni šlo po načrtih. Pred mesecem dni je v javnost prišla informacija, da so norveški skakalci na zvezo naslovili pismo z željo po trenerski spremembi.

Glavni trener Alexander Stöckl, ki že debelo desetletje deluje v skandinavski reprezentanci, tako na zadnje postaje svetovnega pokala z Norvežani ni potoval. Avstrijca pogodba veže do leta 2026, na sestanek z vodilnimi je februarja prišel z odvetnikom, po informacijah norveških medijev pa se sam ne namerava posloviti.

"Dober človek z jasnimi načrti"

Stöckla tudi na prvi postaji norveške turneje na Holmenkollnu ni bilo na trenerskem mestu, so pa o rojaku in zapletu v reprezentanci pri norveškem mediju NRK povprašali vodilnega skakalca turneje in svetovnega pokala Stefana Krafta, ki napada tretji veliki kristalni globus.

"Gre za dobrega človeka. Mislim, da je eden najboljših strokovnjakov v smučarskih skokih. Tukaj na Norveškem je dosegel veliko. Če ga ne želijo več, ga bomo vzeli mi," o rojaku pravi Stefan Kraft. Foto: Guliverimage

"Mislim, da to ni preprost položaj. Ne vem, kaj se je zgodilo, zato o tem ne morem veliko povedati. Morda je nesporazum nastal na obeh straneh, tako med skakalci kot med trenerji. Najboljše je, da se o težavah pogovarja in se ji na ta način poskuša rešiti," meni avstrijski prvak, ki o 50-letnem strategu govori z izbranimi besedami.

"Gre za dobrega človeka. Mislim, da je eden najboljših strokovnjakov v smučarskih skokih. Tukaj na Norveškem je dosegel veliko. Če ga ne želijo več, ga bomo vzeli mi," je v smehu dejal 30-letnik in dodal: "Zelo me je navdušil. Ima jasne načrte in ve, kaj storiti. Z njim mi je bilo zelo lepo."

Skromni Stefan

Njegove besede so prenesli tudi do Stöckla: "Stefana dobro poznam. Malce pretirava s hvaljenjem, je pa takšne stvari lepo slišati. Stefan se je razvil v odlično osebnost z dobrimi vrednotami. Je zelo skromen človek," odgovarja trener, ki si je življenje ustvaril v Skandinaviji.

"Malce pretirava s hvaljenjem, je pa takšne stvari lepo slišati. Stefan se je razvil v odlično osebnost z dobrimi vrednotami. Je zelo skromen človek." Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Kako se bo razpletel primer Stöckl, še ni jasno, je pa Avstrijec dejal, da bi le stežka privolil v delo v drugi reprezentanci in bil tako še več časa oddaljen od družine.

Widhölzl odlično pelje avstrijski skakalni voz

Avstrijce sicer uspešno vodi nekdaj uspešni smučarski skakalec Andreas Widhölzl. Kraft je trenutno vodilni skakalec svetovnega pokala, med prvo peterico skupnega seštevka sta še dva, Jan Hörl je četrti, Michael Hayboeck pa peti.

Glavni trener avstrijske reprezentance Andreas Widhölzl. Foto: Guliverimage

Avstrijci zanesljivo vodijo tudi v pokalu narodov, trenutno so pri 6.347 točkah, drugi Nemci jih imajo skoraj 1.900 manj. Slovenci na tretjem mestu zaostajajo za dobrih 2.400 točk.